Galatasaray’ın efsane gol kralı Tanju Çolak, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde Mahmut Sincar ile buluşan Çolak, bir restoranda öğle yemeği yiyip toplantı yaptı.

Restoran çıkışı gazetecilerin sorularını ayaküstü yanıtlayan Çolak, "Bu yazın transfer şampiyonu Galatasaray. Aldığı oyuncular çok kaliteli, geçen seneye göre çok güzel üstüne koydular" dedi.

Çolak, son transfer Emre Mor için, "Kimsenin şüphesi olmasın. Fatih Hoca ile tekrar eski günlerine dönecek, çok yetenekli çocuk Emre. Herkesin geçmişte hatası olmuştur, ben inanıyorum ona. Galatasaray’a çok katkı sağlayacak" açıklamasında bulundu.

Öte yandan vale noktasından arabasını teslim almayı beklerken hayranlarının da yoğun ilgisine maruz kalan Çolak, sevenleriyle tek tek fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.