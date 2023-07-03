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Tanju Özcan'ın Ankara'ya 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başladı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlattı. Yürüyüşüne çok sayıda kişinin de eşlik ettiği Özcan, "Bu yürüyüşü partiyi tekrar Atatürkçü çizgiye oturtmak için başlatıyorum. Bu yürüyüşü Atatürkçü olduğu için hem partiden hem devletten dışlananlar için gerçekleştiriyorum" dedi

Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'ya 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlattı - En son haberler
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DHA

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçen yıl partisinden 1 yıl süreyle, geçici olarak ihraç edildi. Geçici ihraç süresi dolan Tanju Özcan, 13 Haziran´da CHP´ye geri döndü.

DHA'da yer alan habere göre Özcan, partiye dönüşünün ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´na `değişim´ çağrısı yaptı. Daha sonra Tanju Özcan, sosyal medya paylaşımlarının parti tüzüğünün ilgili maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle 'kesin ihraç' talebiyle ikinci kez yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.

"DEĞİŞİM VE ADALET" YÜRÜYÜŞÜ

İkinci kez partiden ihraç istemi üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu´dan Ankara´daki CHP Genel Merkezi´ne `Değişim ve adalet yürüyüşü´ başlattı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'değişim' çağrısında bulunan Özcan, Atatürk Anıtı'nda kendisini bekleyen kalabalığın yanına Atatürk'ün otomobilinin replikası olan klasik bir otomobille geldi. Özcan, burada belediye bandosu tarafından çalınan marşlar eşliğinde kalabalığı selamladı.

YÜRÜYÜŞÜNÜ ATATÜRK ANITI'NDAN BAŞLATTI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Atatürk heykelinin önünde konuşma yapan Özcan, Atatürk'ten özür dileyerek sözlerine başlayıp, "Atam, şu anda senin kurduğun Cumhuriyet Halk Partisi başarısız insanlar tarafından yönetiliyor. Hatta bu gaflet içindeki CHP yönetimi partiyi 10 Aralıkçılara, Sorosçculara, terör sevicilere ve badem bıyıklılara peşkeş çekmeye çalışıyor. Hatta benim gibi Atatürkçüleri ihraç etmek suretiyle yıllardır mobbing ile partiden uzaklaştırmaya çalışıyor. İstiyorlar ki Atatürkçü gömleği çıkarsınlar. İşte ben de bu yüzden sizin huzurunuzda CHP genel merkezine az sonra yürümeye başlayacağım. Bu yürüyüş hakkı yenen örgüt emekçileri için olacak, bu yürüyüş başarısız olduğu halde senin koltuğundan kalkmayı reddeden Kemal Kılıçdaroğlu´nu oradan indirmek için olacak. Bu yürüyüşü partiyi tekrar Atatürkçü çizgiye oturtmak için başlatıyorum. Bu yürüyüşü Atatürkçü olduğu için hem partiden hem devletten dışlanan için gerçekleştiriyorum. CHP genel merkezine Köroğlu´nun diyarından sesleniyorum ve buradan çoban ateşini yakıyorum. Bu adımları kendi geleceğim için değil cumhuriyetimiz için, gelecek nesiller için yapıyorum. Gücümü halktan alıyorum ve siz ebedi liderim Mustafa Kemal Atatürk´ten alıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Özcan, daha sonra İzzet Baysal Caddesi üzerinden yürüyüşüne başladı. Yürüyüşü sırasında çok sayıda kişi de Tanju Özcan'a eşlik edip destek verdi. Özcan, yürüyüşü sırasında başına 'Adalet' yazılı bir şapka takıp, elinde de 'Değişim' yazılı döviz taşıdı. Tanju Özcan'a eşlik eden gruptakiler de 'Değişim' ve 'Adalet' yazılı dövizler taşıyıp şapkalar taktı. Özcan, yürüyüş planlaması kapsamında bugün Bolu'nun Ankara yönünde yer alan Tekke köyü mevkisine kadar yürüyüş gerçekleştirecek. Özcan'ın yürüyüşünün 10 gün sürmesi planlanıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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