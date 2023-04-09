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Tansiyonu yükselten hamle! Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 71 hava aracı ve 9 gemi tespit edildi

Tayvan Savunma Bakanlığı, Ada çevresinde Çin'e ait 71 askeri hava aracı ve 9 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi

Tansiyonu yükselten hamle! Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 71 hava aracı ve 9 gemi tespit edildi
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AA

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar Ada çevresinde Çin'e ait 71 askeri hava aracı ve 9 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, 71 hava aracından 45'inin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" (ADIZ) ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, 8 "SU-30", 16 "J-10", 4 "J-11", 10 "J-16" savaş uçağı, 1 "Y-8 ASW" tipi deniz devriye uçağı, 2 "H-6" tipi bombardıman uçağı ve 1 "TB-001" tipi silahlı dronun Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgiyi" geçtiği, 1 "Y-9 EW" ve 1 "KJ-500" tipi erken uyarı uçağı ile 1 "Y-20" tipi tanker uçağının ADIZ'ın güney bölümüne uçtuğu bilgisi verildi.

Ada çevresindeki uçuşlar ve gemi devriyelerinin, Çin ordusunun Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in Orta Amerika ve ABD ziyaretlerinin ardından başlattığı askeri tatbikata bağlı olduğu tahmin ediliyor.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) Tayvan'ın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı, dün yaptığı açıklamada, Ada çevresinde kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinin katıldığı müşterek askeri tatbikata başladığını duyurmuştu.

Açıklamada, "Müşterek Kılıç" adı verilen askeri tatbikatta ÇHKO'nun kara kuvvetlerine bağlı roket bataryalarının, donanmaya bağlı savaş gemileri ile karada konuşlu gemi savar sistemlerinin, hava kuvvetlerine bağlı savaş uçakları ile dronların ve roket kuvvetlerine bağlı güdümlü füze sistemlerinin yer aldığı bildirilmişti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, tatbikatın başlamasının ardından dün akşam saatlerine kadar 71 askeri hava aracı ve 9 geminin Ada çevresinde görüldüğünü, Tayvan Boğazı'na ve ADIZ'a 45 sorti yapıldığını bildirmişti. Tatbikatın ikinci gününde ilk gündeki uçuşların ve gemi hareketlerinin tekrarlandığı tahmin ediliyor.

TSAİ'NİN ZİYARETLERİ

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın lideri Tsai, Orta Amerika ülkeleri Guatemala ve Belize'yi ziyaretleri öncesinde ve sonrasında ABD'ye "transit geçiş" gerekçesiyle gayrıresmi ziyaretlerde bulunmuştu.

Tayvan lideri, 30 Mart'ta New York şehrinde Hudson Enstitüsü tarafından düzenlenen toplantıya katılmış, 5 Nisan'da da California eyaletinin Simi Valley şehrinde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ve partiler arası Kongre heyetiyle görüşmüştü.

Pekin yönetimi, ziyaret nedeniyle ABD'yi protesto ederken Tsai'nin temaslarına aracılık eden iki kuruluşa ve yöneticilerine yaptırım uygulayacağını bildirmişti.

PELOSİ'NİN ZİYARETİ DE ASKERİ GERİLİME SEBEP OLMUŞTU

ABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Ağustos 2022'de Tayvan'a yaptığı ziyaret, Washington ile Pekin arasında krize yol açmıştı. Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde fiili abluka oluşturan askeri tatbikatlar düzenlerken, gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlarda Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Çin, ziyaretin ardından Tayvan çevresindeki uçak ve gemi devriyelerini artırarak Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları düzenli hale getirmişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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