Yeni 'Mozart' Tansu Biçer 0:00 / 0:00

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Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliği ile sahnelenen 'Amadeus' oyununda 'Mozart' karakterini yeni sezon itibariyle Tansu Biçer sahneye taşıyacak.

Tansu Biçer, 'Amadeus' ile ilgili olarak “Amadeus oyununda olmaktan ve 'Mozart’ı canlandıracak olmaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Işıl Kasapoğlu ile yıllar sonra tekrar çalışmak, çalıştığımız oyunun Amadeus olması benim için ayrıca çok özel. Böylesine özgür ruhlu, yaptığı işi dahice yapabilen bir karakterin enerjisine girmenin bana da iyi geldiğini ve geleceğini düşünüyorum. Seyirciyle bunu paylaşabilecek olmak çok mutluluk verici olacak” dedi.

'Amadeus'ta Selçuk Yöntem; 'Antonio Salieri'ye Dilan Çiçek Deniz ise 'Constanze'yi canlandırıyor.