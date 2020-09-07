Sosyal medyada özellikle Müge Anlı'nın taklidini yaparak büyük kitlelere ulaşan Tansu Dayan, bugün Müge Anlı ile Talı Sert canlı yayınına konuk oldu ve Müge Anlı'ya fular ile peruk hediye etti. Peki Tansu Dayan kimdir, kaç yaşında, nereli? Tansu Dayan hakkında...

TANSU DAYAN KİMDİR?

Intagram fenomeni Tansu Arif Dayan, 29 yaşında ve yüksek endüstri mühendisi. Binlerce takipçisi bulunan Tansu Arif Dayan Müge Anlı'nın taklidini yaptığı videolar ile tanındı. Özellikle Anlı'nın çok konuşulan "Senin kocanın evi yok" sözleriyle çektiği video ciddi bir izlenme oranına ulaştı.

Tansu Dayan, Müge Anlı'nın dışında Nihat Hatipoğlu, Ayşo diye sosyal medyada tanınan Ayşe'nin, Bihter Ziyagil'in de taklitlerini yapıyor.