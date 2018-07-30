İranlı turistlerin yardımına çevredekiler koştu

Olay, saat 14.15 sıralarında tekstil ürünlerinin yoğun olarak satıldığı yer olarak bilinen Nadide Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 3'ü kadın 4 şüpheli şahıs kaldırımda yürüyen İranlı kadınları hedef aldı. İHA'nın haberine göre, "Tantanacılık" olarak bilinen tartışma numarası ile İranlı kadınların dikkatini dağıtan şüpheli şahıslar, kadınların yanlarında bulunan bir miktar döviz ve Türk lirasını alarak araçla kaçtı. Kısa süre sonra durumun farkına varan İranlı turistler bağırarak çevreden yardım istedi. Yardıma koşan esnaf kadınları sakinleştirip durumu öğrendikten sonra polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarını izleyerek kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan ağlayarak polisten yardım isteyen İranlı kadın turisti polis İngilizce konuşarak sakinleştirmeye çalıştı. Çevrede olayı duyup yardıma koşan bir esnafta o anları anlattı.

'TANTANACILAR' GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, İranlı kadınların yanına araba yaklaşması, sonrasında ise kadınları şüpheli şahısların araba ile kaçması görülüyor.

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