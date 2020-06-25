Tanzanya’da yaşayan Saniniu Laizer adlı madenci, dünyanın en değerli madenlerinden biri olarak gösterilen iki tanzanit taşı buldu. Ülkede şu ana kadar çıkarılan en büyükleri olduğu bildrilen toplam 15 kilo ağırlığındaki taşları Tanzanya Madencilik Bakanlığı’na satan Laizier, 3,4 milyon dolar (23 milyon 300 bin Türk Lirası) kazandı. İşte Tanzanit Taşı'nın özelliği ve faydaları...

TANZANİT TAŞI NEDİR?

Tanzanit taşı, Tanzanya'da keşfedilmiş, ismini de buradan almıştır. Dünyanın başka bir bölgesinde bulunmamaktadır. Ancak saydam Zoisitin belirli sıcaklıkta ısıtılmasıyla da oluşturulabilmektedir. Dünya üzerinde bulunan en nadir değerli taşlardan olduğu belirtilen Tanzanit taşlarının 20 yıl içinde tükenebileceği belirtiliyor. Taşlar yeşil, kırmızı, mor ve mavi renkte olabilirken, ağırlıklı olarak mücevherat yapımında kullanılıyor. Sadece Tanzanya’da çıkarılan tanzanit taşı, koyu mor-mavi tonlarında oluyor.

TANZANİT TAŞI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Tanzanit taşını da içine alan Zoisit, metamorfik (başkalaşım) ve pegmatit (çizgisel granit) kayalar arasında oluşur. Saf haliyle saydam veya yarısaydamdır. Bünyesinde Kalsiyum, Alüminyum, Silisyum, Oksijen ve Hidrojen ile çok az miktarlarda olmak üzere Demir, Manganez, Magnezyum, Krom, Titanyum, Sodyum, Vanadyum, Stronsiyum ve Su bulunur.

Değişik yönlerden bakıldığında açıkça 3 farklı renk görünür. Parlak ışıkta bakıldığında mavi ile mor arasında renk değişimi meydana gelir. Tanzanit, kesinlikle Ultrasonik temizleyicilerle temizlenmemelidir. Buharla temizlenmesi güvenli değildir. Ilık suyla ve sabunla temizlenebilir. Hidroklorik e hidroflorik asitlerden uzak tutulmalıdır, zira asitler Tanzaniti aşındırır, hasar verir. Kuyumcuların kullandığı asetilen lambası alevinde ise eriyerek birbiriyle kaynaşır. Ani sıcaklık değişimlerinde ise çatlayabilir.