        Haberler Gündem Güncel Taraftar gol sırasında bayıldı | Son dakika haberleri

        Taraftar gol sırasında bayıldı

        İstanbul Zeytinburnu'nda bir kafede Galatasaray - Juventus maçını izleyen taraftar gol sırasında bayıldı. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 15:39
        Taraftar gol sırasında bayıldı

        Zeytinburnu'nda bir kafede Galatasaray - Juventus maçını izleyen bir taraftar Galatasaray gol atınca sevinçten bayıldı. Taraftara yanındaki arkadaşları ve kafede bulunan bir sağlık çalışanı müdahale etti. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay, 25 Şubat Çarşamba günü saat 22.30 sıralarında Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu öğrenilen Emrecan Türkgöz, kafede arkadaşlarıyla Galatasaray - Juventus maçını izlemeye başladı.

        Son dakikalara kadar Galatasaray'dan gol gelmeyince Türkgöz iddiaya göre strese girdi. Uzatmalarda Galatasaray peş peşe 2 gol atınca Türkgöz aşırı sevinçten bayıldı. Baygınlık geçiren Türkgöz'e o sırada kafede bulunan bir sağlık çalışanı müdahale etti.

        "GOL OLDU SEVİNDİK DÜŞTÜK BAYILDIK"

        Emrecan Türkgöz, "Maç boyunca zaten stresliydim. Bu benim zaten doğal halim. Herkes beni biliyor; benim nasıl Galatasaraylı olduğumu biliyor, maç izlerken nasıl tepkiler verdiğimi biliyor. Maçın ilk yarısında gol yedik, onun stresi vardı. İkinci yarıda takımımız daha da kötüleşti. Rakip takım hücum yaptıkça stres artmaya başladı. 70'inci dakikadan sonrasını hatırlamıyorum. Bayıldığım zaman bu şekildeydim. Maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda beynim artık kaynamaya başladı. Artık heyecanı kaldıramadım. Gol oldu, sevindik düştük bayıldık. Ondan sonrasını zaten hatırlamıyorum. Avile geldi dostlarımızı geldi beni kaldırmış. Beni dışarı çıkarmaya çalıştılar. İkici golü gördüm o ana kadar stresliydim. Çok şükür turu geçtik" dedi.

        "İNŞALLAH BU SEFER BAYILMAZ"

        İşletme Müdürü Ramazan Çiçek, "Baktım arkadaş yerde yatıyor, bayılmış. Geldik kolonyayla müdahale ettik; müşteriler arasında yer alan sağlıkçı arkadaş da müdahale etti. Emrecan her maçta böyle heyecanlı. Genelde evde izlemeyi seviyorum maçları, ben onu buraya getiriyorum. Çünkü onu görünce ben de heyecanlanıyorum. Şimdi Liverpool maçını bekliyoruz, inşallah bu sefer bayılmaz." dedi.

        O ANLAR KAMERADA

        Taraftar Emrecan Türkgöz'ün bayılma anı iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde yanındaki arkadaşlarıyla maç izleyen Türkgöz'ün bir anda ayağa kalıp tezahürat yaptığı anlar görülüyor. Bir süre sonra hareketsiz kalan Türkgöz arkadaşının kucağına doğru bayılıyor. Karşısında oturan kişinin fark etmesi üzerine Türkgöz'e çevredekiler ve arkadaşları müdahale etmeye başlıyor.

        Erzurum kara gömüldü; 2004'ten sonraki en yoğun yağış

        Erzurum kara gömüldü; 2004'ten sonraki en yoğun yağış

