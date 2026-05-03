Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Taraftar tepki göstermişti: Edson Alvarez'den gece yarısı olay paylaşım!

        Taraftar tepki göstermişti: Edson Alvarez'den gece yarısı olay paylaşım!

        Fenerbahçe'de uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönen Edson Alvarez, Başakşehir maçında taraftarların ıslıklı tepkisiyle karşılaştı. Meksikalı futbolcu gece yarısı yaptığı paylaşımda, "Tanrı iyidir. Her zaman. Zamanlaması mükemmeldir, asla erken değil, asla geç değil. Çok özledim" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 10:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alvarez'den gece yarısı olay paylaşım!

        Fenerbahçe’nin Başakşehir’i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönen Edson Alvarez, tribünlerin ıslıklı tepkisiyle karşılaştı. Meksikalı futbolcu, maçın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

        Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir’i 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez, uzun süren sakatlığının ardından karşılaşmanın 90. dakikasında oyuna girdi.

        Meksikalı futbolcu, sahaya dönüş yaptığı maçta taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Alvarez’in topu ayağına aldığı anlarda tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.

        MAÇ SONU TARAFTARLARA YANIT VERDİ

        Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından da tribünlerin tepkisi devam etti. Edson Alvarez, kale arkasına giderek taraftarlara el işareti yaptı ve “sizi duyamıyorum” dedi.

        GECE YARISI PAYLAŞIM YAPTI

        Yaşananların ardından Edson Alvarez, gece yarısı Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

        Meksikalı futbolcunun paylaşımında Başakşehir maçından bir fotoğrafı ile hastane yatağında çekilmiş bir karesi yer aldı. Alvarez, gönderisinde "Tanrı iyidir. Her zaman. Zamanlaması mükemmeldir, asla erken değil, asla geç değil. Çok özledim" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 30 Nisan 2026 (Çağla Tuğaltay'ın Katili Kim?)

        Tokat'ta kentsel dönüşüm: Depreme karşı kentte hangi çalışmalar yapılıyor? Riskli binalar ne durumda? Tokat depreme hazır mı? Uzlaşı sağlanan binaların yıkımı devam ediyor mu? Çağla Tuğaltay'ın katili tanıdık mı? Cinayet evinde delil nasıl toplandı? Tırnağında katilin DNA'sı mı var? Çağla Tuğaltay c...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        15 yaşında töre kurbanı oldu! 50 metrelik viyadükten atıldı!
        15 yaşında töre kurbanı oldu! 50 metrelik viyadükten atıldı!
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Her yerde yağmur var! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Her yerde yağmur var! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Küba'dan Trump'a yanıt
        Küba'dan Trump'a yanıt
        Donald Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Donald Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        "Maçlar oynanmadan şampiyonluk kazanılmıyor"
        "Maçlar oynanmadan şampiyonluk kazanılmıyor"
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Talisca ile umuda tutundu!
        Talisca ile umuda tutundu!
        North Sentinel Adası’nın izole kabilesi
        North Sentinel Adası’nın izole kabilesi
        Amedspor Süper Lig'de!
        Amedspor Süper Lig'de!
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        İsim krizi
        İsim krizi
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı