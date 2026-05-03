Taraftar tepki göstermişti: Edson Alvarez'den gece yarısı olay paylaşım!
Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönen Edson Alvarez, tribünlerin ıslıklı tepkisiyle karşılaştı.
Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir’i 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez, uzun süren sakatlığının ardından karşılaşmanın 90. dakikasında oyuna girdi.
Meksikalı futbolcu, sahaya dönüş yaptığı maçta taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Alvarez’in topu ayağına aldığı anlarda tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.
MAÇ SONU TARAFTARLARA YANIT VERDİ
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından da tribünlerin tepkisi devam etti. Edson Alvarez, kale arkasına giderek taraftarlara el işareti yaptı ve “sizi duyamıyorum” dedi.
GECE YARISI PAYLAŞIM YAPTI
Yaşananların ardından Edson Alvarez, gece yarısı Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
Meksikalı futbolcunun paylaşımında Başakşehir maçından bir fotoğrafı ile hastane yatağında çekilmiş bir karesi yer aldı. Alvarez, gönderisinde "Tanrı iyidir. Her zaman. Zamanlaması mükemmeldir, asla erken değil, asla geç değil. Çok özledim" ifadelerini kullandı.