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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        Trump 2 milyar dolar olduğunu öne sürmüştü! Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı

        ABD Başkanı Donald Trump tarifelere yönelik ABD'nin gümrük vergilerinden günde 2 milyar dolar gelir elde ettiğini dile getirmişti. Ancak ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi (CBP) ABD medyasına yaptığı açıklama Trump'ın son gümrük vergileri kapsamında elde edilen günlük gelirin yaklaşık 500 milyon dolar olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 09:56 Güncelleme: 17.04.2025 - 09:56
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        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
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        ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi'nin (CBP), tarifelerden elde edilen gelire ilişkin açıklaması ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla çelişti.

        CBP Pazartesi günü ABD'li CNBC'ye yaptığı açıklamada "CBP, 5 Nisan'dan bu yana yeni karşılıklı tarifeler kapsamında 500 milyon doların üzerinde gelir elde etti ve 20 Ocak 2025'ten bu yana uygulanan 15 ticaret eyleminden toplam 21 milyar dolardan fazla tarife geliri elde edilmesine katkıda bulundu" dedi.

        Trump, ABD'nin gümrük vergilerinden günlük 2 milyar dolar gelir elde ettiğini, buna gümrük vergilerinden doğrudan kaynaklanan gelirlerin de dahil olduğunu defalarca dile getirdi.

        Hazine Bakanlığı tarafından Pazartesi günü yayınlanan en son veriler ise, bakanlığın "Gümrük ve Bazı ÖTV'ler" başlığında günlük toplam mevduatın 305 milyon dolar olduğunu gösteriyor.

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        TRUMP'IN TARİFELERİ

        ABD Başkanı Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da diğer ülkelere uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı. Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.

        Bu kapsamda, ABD'nin Çin'den ithalatına yüzde 34 oranında gümrük vergisi uygulanması öngörülmüştü.

        Çin, ABD'nin tarife artışlarına tepki gösteren ilk ülke olmuş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu. Trump da buna karşılık Çin'in karşılıklı tarifelere misilleme olarak açıkladığı yüzde 34'lük gümrük vergilerini geri çekmemesi halinde ülkeye yüzde 50 ek tarife uygulayacaklarını açıklamıştı.

        ABD Başkanı Trump, daha önce 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle de Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmiş, 4 Mart ise Çin'e yönelik tarife oranını yüzde 20'ye yükseltmişti. Söz konusu gelişmelerle ABD'nin Çin'den ithalatına uygulamayı planladığı tarife oranı yüzde 104'e ulaşmıştı. Çin bu gelişmelerin ardından geri adım atmayacağı mesajını vermişti. Çin'in egemenliğine, güvenliğine ve kalkınma çıkarlarına zarar vermeye yönelik her türlü girişime karşı çıkacaklarını vurgulayan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, "ABD, tarifeleri kullanarak Çin üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Çin, bu zorba davranışa asla boyun eğmeyecek" demişti.

        Çin'in uzun süre boyunca önceki gümrük tarifelerini kullanarak ABD'den faydalandığını savunarak, artık buna izin vermeyeceklerini söyleyen Trump, bununla beraber Pekin'le ortak zeminde buluşmaya da yeşil ışık yakarak "Çin ile ne olacağını göreceğiz, onlarla anlaşma yapabilmeyi çok isteriz" ifadesini kullanmıştı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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