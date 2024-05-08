Dün yapılan açıklamayla beraber Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacağını duyurdu. Bu açıklamayla beraber Tarih ve diğer baranşların da atama puanları ve dağılımları belli olmuş oldu. Peki, Tarih öğretmenliğine ne kadar atama yapılacak? İşte, 2024 Tarih atama taban puanları ve detayları...