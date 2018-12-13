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Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 8 Aralık 2018'de İstanbul'daki evinde yakalanıp Erzincan'a getirilen tarihçi yazar Talha Uğurluel savcılıkta "terör örgütü üyesi olmak" suçundan "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.
Uğurluel'in, savcılık ifadesinde orta öğretim yıllarında FETÖ'ye ait okul ve dershanesinde eğitim gördüğünü ve üniversite eğitimin ardından yine Bursa'nın Gemlik ilçesinde örgüte ait bir dershanede Tarih öğretmeni olarak çalışmaya başladığını, ayrıca FETÖ'ye bağlı Kaynak Holding'de işine devam edip Kaynak Yayınlarından "Çanakkale Savaşları" ve "Peygamber Efendimizin İzinde Mekke ve Medine" isimli iki kitabının bulunduğunu söylediği öğrenildi.
Savcılık soruşturması sonucu bu kitapların 11. baskısına kadar kaynakça kısmında Fetullah Gülen'in adının bulunduğu ve 3 yıl önce yurt dışına kaçan, örgütü Gülen ile ilk kuranlardan olduğu belirtilen Abdullah Aymaz'a ise ön sözünde "hocam" diyerek övgülü ifadeler kullandığı ancak bu durumun darbe girişiminden sonra çıkarıldığının tespit edildiği belirtildi.
Sorgusunda bu durum sorulan Uğurluel ise kitapların ön söz ve dipnot bölümlerinin kendi tasarrufunda bulunmadığı savunarak, ilgili bölümlerin örgüte bağlı yayınevi tarafından hazırlandığını ileri sürdüğü kaydedildi.
Talha Uğurluel'in ifadesinde 2009 yılında örgütle bağlantısını kestiğini öne sürmesine rağmen 17-25 Aralık'tan sonra da yine örgüte yakın dernek, vakıf ve Samanyolu televizyonunda seminer ile programlar düzenlemeye devam ettiği anlaşıldı.
UĞURLUEL'İN İSRAİL'E DÜZENLEDİĞİ TURLAR ARAŞTIRILIYOR
Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında yapılan araştırma ve incelemeler sonucu Uğurluel'in, 2009 yılından sonra da çocuk yaştan itibaren örgüt elebaşı Gülen'in yanında yetişen, örgütün yüksek istişare heyetindeki sözde Avrupa imamı ve Zaman gazetesinin Avrupa Koordinatörlüğü yapan firari Abdullah Aymaz'ın yanı sıra 4 yıl önce yurt dışına kaçan örgütün sözde Batı Avrupa sorumlusu Süleyman Tiftik, Gülen'in operasyon ekibinden olup örgütün molla yapılanmasında yer alan ve İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde "mavi" kategorideki Selman Kuzu ile irtibatlı olduğu iddia ediliyor.
Uğurluel'in, ayrıca Aranan Teröristler Listesi'nin "yeşil" kategorisinde 1 milyon lira ödülle aranan, FETÖ elebaşı Gülen'in danışmanlığının yanı sıra örgütün sözde İsrail ve Ortadoğu imamlığının örgütün Başyüceler Meclisi üyesi Harun Tokak ile de irtibatlı olduğu öne sürüldü.
Talha Uğurluel'in, 3 yıl önce yurt dışına kaçıp İsrail'de oturduğu ve örgütün İsrail'deki bağlantılarını sağladığı belirtilen Tokak ile ilişkisinin dikkat çekici olduğuna işaret edildi. Savcılık, bu nedenle Uğurluel'in "Arzın Kapısı Kudüs Mescid-i Aksa" isimli kitabına rağmen İsrailli yetkililerin herhangi bir engeline takılmadan çok sayıda Kudüs turu düzenlemesinin sebeplerini araştırıyor.
Bu konuda Tokak'tan destek almış olabileceği değerlendirilen Uğurluel'in söz konusu firari örgüt mensupları ile Ağustos 2015 tarihine kadar iletişimini sürdüğünün tespit edildiği iddia edildi.
Savcılıkta hakkındaki suçlamaları reddeden Uğurluel, buradaki sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince 10 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine konulmuştu.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının Uğurluel hakkındaki soruşturma dosyasını, birleştirilmesi için sanık hakkında benzer suçtan soruşturma yürütülen İstanbul Cumhuriyet Savcılığına gönderdiği öğrenildi.
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