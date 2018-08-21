İstanbul'da 1955-2013 yılları arasında, 58 yıl önemli bir toplu ulaşım aracı olarak hizmet veren Sirkeci-Halkalı demiryolu hattı, Marmaray projesi ile birlikte son bulmuştu. İstanbul Boğazı'nı tünelle geçip Kazlıçeşme'de yüzeye çıkan Marmaray'ın Halkalı'ya devamı için eski hat yenileniyor. Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki 8 kilometrelik eski hat atıl kalmıştı.



SONUÇ BEKLENİRKEN İPTAL AÇIKLAMASI GELDİ



TCDD, 26 Haziran 2018 tarihinde "Sirkeci-Kazlıçeşme Yüzeysel Hattın Yenilenmesi Yapım İşi" ihalesi açmıştı. Mehmet Demirkaya'nın haberine göre sonucu açıklanması beklenirken ihale iptal edildi. 6 Ağustos 2018 tarihli iptal kararında şöyle denildi:



"Yönetim Kurulu kararı kapsamında yer alan Sirkeci Bakım Atölyesi'nin ihale dosyasında yer almamasından, ayrıca ihaleye 2 firmanın teklif vermesi, tekliflerden birinin yaklaşık maliyetin üzerinde bulunması, dolayısıyla rekabete uygun ortam oluşmaması nedeniyle ve kamu yararı gözetilerek ihalenin iptaline karar verilmiştir."



İBB HATTI DEVRALMAK İSTEMİŞTİ



1888'de yapılan tarihi Sirkeci Garı'nın, Marmaray Projesi'nden sonra müze yapılması gündeme gelmişti. Atıl kalan Sirkeci-Kazlıçeşme arasının ise park olarak düzenlenmesi de tartışılmıştı. Kadir Topbaş'ın başkanlığı döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, söz konusu hattı TCDD'de protokolle devralmak için Belediye Meclisi'nden karar çıkartmıştı.



TCDD'nin açtığı yenileme ihalesinin şartnamesine göre, eski hattın bazı istasyonlarının yerlerinin kaydırılması söz konusuydu. Örneğin eski Kocamustafapaşa İstasyonu, Samatya'daki hastaneye yaklaştırılarak adı da "Samatya İstasyonu" olacaktı.

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