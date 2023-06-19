Emirgan'da yaşayan Hasan Çetin, "Çalışmalar 1 aydır başladı. Hiçbir etkisi olmadı, çeşme aynı şekilde duruyor. Çalışmadan önce de aynı bu şekildeydi. Daha önce de bakım yapmışlardı. İkide bir burayı kazıyorlar, kazdıkları için de belki daha kötü olmaması için doldurmuş olabilirler" dedi. Esnaf Mustafa Pehlivan da, "Bize Temmuz'da bitecek denildi ama belli değil galiba uzun sürecek gibi. Güzel bir çalışma ama biz yapılan tarihi yanlış buluyoruz. Şu an bizim işlerimizin açılma dönemi, iş yapacağımız dönemler yanlış bulduk " diye konuştu. Esnaf Burhan Hazır ise, "Tarihi çeşmede ufak bir hasar mevcut, yanlışlıkla olabilecek şeyler. Tarihi çeşmenin hemen apar topar yamalanması mesela, hemen iki dakikada geçiştirilmesi bence normal değil aslında ama bu en ufak olanı" diye konuştu.