Birçok ünlü isim bu okuldan mezun oldu

İstanbul Valiliği bünyesinde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında İstanbul'da depremde yıkılma riski taşıyan okullar çalışmalara başlandı.



Bu okulların içinde bulunan Kadıköy'deki Erenköy Kız Lisesi 1911 yılında hizmete açılmıştı. Araların da ünlü isimlerin de bulunduğu on binlerce mezun veren tarihi okulun depremde yıkılma riski taşıdığı tespit edildi. Yıkım kararının ardından iş makineleriyle bina yıkıldı. Okulda molozların kaldırılma çalışmaları devam ediyor. Yeni inşa edilecek Erenköy Kız Lisesi'nin 1 buçuk yıl içinde tamamlanıp, hizmete gireceği öğrenildi.