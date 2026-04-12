        Tarihi görev bitti! NASA Artemis II Görevi Tamamlandı! Artemis II Ekibi Dünya'ya Başarıyla Döndü

        Artemis II görevini başarıyla tamamlayan mürettebat, uzun süren yolculuğun ardından Dünya'ya güvenli bir şekilde dönüş yaptı. NASA tarafından yürütülen bu kritik görev, insanlığın Ay'a yeniden dönüş sürecinde önemli bir adım olarak görülürken, astronotların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Tarihi görev, uzay araştırmalarında yeni bir dönemin kapısını aralarken, elde edilen verilerin gelecekteki Ay görevlerine ışık tutması bekleniyor. İşte konuya dair detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2026 - 16:25 Güncelleme:
        1

        Artemis II görevi başarıyla tamamlandı ve mürettebat Dünya’ya güvenli şekilde dönüş yaptı. NASA tarafından yürütülen insanlı Ay görevi, uzay araştırmaları açısından kritik bir adım olarak öne çıkarken, görev süresince elde edilen verilerin gelecekte gerçekleştirilecek keşifler için önemli katkı sağlaması bekleniyor. Astronotların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, tarihi görev uzay dünyasında büyük yankı uyandırdı. Detaylar haberimizde

        2

        SAATTE 30 KM HIZLA OKYANUSA İNİŞ YAPILDI

        ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay'a gönderdiği ilk insanlı uzay aracı, sorunsuz şekilde Dünya'ya dönüş yaptı. Artemis II görevini başarıyla tamamlayan Orion kapsülü TSİ 03.07'de Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı. Orion kapsülü, komutan Reid Wiseman, pilot Victor Glover, görev uzmanı Christina Koch ve Kanadalı astronot Jeremy Hansen'den oluşan mürettebatıyla, gezegenimizden şimdiye kadar katettiği en uzak mesafe rekorunu (yaklaşık 407 bin kilometre) kırdıktan sonra dakikası dakikasına öngörülen vakitte, okyanus sularıyla buluştu. Saatte 30 kilometre hızla okyanusa iniş yapan kapsülün soğuması beklenirken, yardım ekipleri botlarla kapsüle yanaştı ve inişi tamamlayan astronotlarla irtibat sağlandı.

        3

        10 GÜNDE 1 MİLYON 118 BİN KİLOMETRE

        Artemis II mürettebatı, Dünya ve Ay çevresinde yaptıkları 10 günlük görev uçuşunda 1 milyon 118 bin kilometreye yakın bir mesafe katetti.

        Toplam 4 astronottan oluşan ekip, görev süresince uzay aracındaki sistemleri test etti, Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarını görüntüledi ve gelecek misyonlarda iniş yapılabilecek bölgeleri araştırdı.

        NASA’nın Artemis II misyonu ekibi, Ay yüzeyine inmese de en yakın ve net Ay fotoğraflarını çekmeyi başardı ve bu görev, Ay'a inişin hedeflendiği Artemis III misyonuna hazırlık adımı olarak önemli bir misyon gerçekleştirdi.

        Artemis II astronotları, Ay'ın daha önce insan gözüyle görülmemiş kısımlarını ilk defa gören ve görüntüleyen ilk ekip olarak tarihe geçti.

        Orion kapsülü, Artemis II misyonu kapsamında Florida'nın Kennedy Uzay Merkezi’nden 1 Nisan'da fırlatılmıştı.

        4

        TRUMP ASTRONOTLARI TEBRİK ETTİ

        ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Artemis II misyonunu gerçekleştiren mürettebatı tebrik etti.

        Trump, "Tüm yolculuk olağanüstüydü, iniş kusursuzdu ve ABD Başkanı olarak, bundan daha gururlu olamazdım." ifadelerini kullandı.

        Orion uzay aracının yolcularını Beyaz Saray'a davet eden Trump, "Hepinizi yakında Beyaz Saray'da görmeyi dört gözle bekliyorum. Bunu tekrar yapacağız ve ardından, bir sonraki adımı gerçekleştireceğiz." diye ekledi.

        Öte yandan, Pasifik Okyanusu'nda bir süre soğuması beklenen Orion kapsülünün kapağı yardım ekipleri tarafından açılarak, uzay aracından astronotlar çıkarıldı.

        Önce botlara alınan astronotlar, daha sonra helikopterle yakında bekleyen bir gemiye getirildi.

        Astronotların durumlarının iyi olduğu ve dünya şartlarına hızlı adapte olduğu görüldü.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        Trump: İran Hürmüz sözünü tutmadı
        Trump: İran Hürmüz sözünü tutmadı
        İsrail'den İran'a yeniden saldırı iması
        İsrail'den İran'a yeniden saldırı iması
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası!
        Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası!
        Kalp krizi geçirirken minibüste mahsur kaldı!
        Kalp krizi geçirirken minibüste mahsur kaldı!
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        Aydın'da evde patlama! Kahreden haber!
        Aydın'da evde patlama! Kahreden haber!
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        Feci ölüm! Top oynarken uçurumdan düştü!
        Feci ölüm! Top oynarken uçurumdan düştü!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        Macaristan'da kritik seçim
        Macaristan'da kritik seçim
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        "Çalışkan ikili!"
        "Çalışkan ikili!"
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!