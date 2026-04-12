10 GÜNDE 1 MİLYON 118 BİN KİLOMETRE

Artemis II mürettebatı, Dünya ve Ay çevresinde yaptıkları 10 günlük görev uçuşunda 1 milyon 118 bin kilometreye yakın bir mesafe katetti.

Toplam 4 astronottan oluşan ekip, görev süresince uzay aracındaki sistemleri test etti, Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarını görüntüledi ve gelecek misyonlarda iniş yapılabilecek bölgeleri araştırdı.

NASA’nın Artemis II misyonu ekibi, Ay yüzeyine inmese de en yakın ve net Ay fotoğraflarını çekmeyi başardı ve bu görev, Ay'a inişin hedeflendiği Artemis III misyonuna hazırlık adımı olarak önemli bir misyon gerçekleştirdi.

Artemis II astronotları, Ay'ın daha önce insan gözüyle görülmemiş kısımlarını ilk defa gören ve görüntüleyen ilk ekip olarak tarihe geçti.

Orion kapsülü, Artemis II misyonu kapsamında Florida'nın Kennedy Uzay Merkezi’nden 1 Nisan'da fırlatılmıştı.