Devlet Tiyatroları'nda tarihi rekorun sezonu oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde, Devlet Tiyatroları'nın 2023 - 2024 sezonunda elde ettiği başarıları, yaptığı açıklamayla kamuoyuyla paylaştı. Devlet Tiyatrolarının sahneye koyduğu seçkin oyunlar, ulusal ve uluslararası prestijli festivallerle yenilikçi yaklaşımlarla yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirten Mehmet Nuri Ersoy, sahnelerdeki seyirci rekoruna da vurgu yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Sahne sanatlarının Türkiye genelinde ulaştığı etkileyici büyümeye dikkati çeken Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’yi tiyatro perdesiyle kucakladıklarını söyledi.

27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutlayan Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya paylaşımlarında şunları kaydetti: Sanatın gücüyle sahnede tarih yazıyoruz! Sahneye koyduğu seçkin oyunlar, ulusal ve uluslararası prestijli festivaller, yenilikçi yaklaşımlarla Devlet Tiyatroları yoluna emin adımlarla devam ediyor. Sahneler de rekora koşuyor!

Mehmet Nuri Ersoy, "Sanatın ışığında yürümeye devam ediyoruz... 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kutluyor, sahnenin büyüsüne emek veren tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum" diyerek Devlet Tiyatroları'nın 2023 - 2024 sezonuna ilişkin rakamların altını çizdi;

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, sahneye koyduğu seçkin oyunlar, ulusal ve uluslararası prestijli festivaller, yenilikçi yaklaşımlarla sanatın birleştirici gücüyle yoluna emin adımlarla devam ediyor.Klasik eserlerden çağdaş oyunlara uzanan geniş repertuvarıyla tiyatroseverlere unutulmaz anlar yaşatan kurum, sanatın evrensel diliyle Türkiye’nin dört bir yanında ve yurt dışındaki önemli festivallerde perdelerini açıyor.

♦ 63 temsilde 31 bin 255 seyirciyi büyüleyen bu destansı yapıt, Türkiye Kültür Yolu Festivallerimizde de büyük ilgi gördü.

♦ 'Kamyon Tiyatro' ile özellikle deprem bölgelerine sanatı taşıyarak 55 il ve 80 ilçede 41 bin 848 seyirciyle buluştuk.

♦ 737 turneyle Türkiye’yi dolaştı! ‘Hiçbir Yeri Unutmadık’ dedik ve sahnesi olmayan ilçelere, köylere ulaştık.

♦ 2 milyon 149 bin 361 seyirciye ulaştı! 224 yerli ve yabancı oyun sahneledi!

♦ 75 yıllık tarihinde görülmemiş bir başarıya imza atan Devlet Tiyatroları 2023 - 2024 sezonunda; 59 sahnede bir önceki sezona göre yüzde 66 oranında artış sağladı ve 2 milyon 149 bin 361 seyirciye ulaştı.

♦ Yeni vizyonuyla 105’i yerli, 119’u yabancı olmak üzere toplam 224 oyun sahneleyen kurumun Türkiye’nin dört bir yanına düzenlediği turneler bir önceki sezona göre yüzde 69 oranında artarak 737’ye ulaştı.

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ANADOLU'NUN HER KÖŞESİNE UZANAN SANAT ELİ: "HİÇBİR YERİ UNUTMADIK"

♦ 'Hiçbir Yeri Unutmadık' sloganıyla yola çıkan Devlet Tiyatroları, 10 yıl aradan sonra 'Büyük Anadolu Turnesi' geleneğini de yeniden canlandırdı.

♦ Tiyatro sahnesi olmayan ilçe ve köylere, özellikle de deprem bölgelerine 'Kamyon Tiyatro' ile ulaşan kurum 55 il ve 80 ilçede 41 bin 848 seyirciyle buluştu.

♦ Cumhurbaşkanlığı Özel Projesi olarak hayata geçirilen 'Yüzyıllık Destan - Ateş, Savaş, Bayrak' üçlemesi ise Cumhuriyet'in 100'üncü yılına damgasını vurdu.