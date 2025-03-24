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        Haberler Magazin Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay vefat etti - Magazin haberleri

        Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay, vefat etti

        Türk sinemasının unutulmaz ismi Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay, yaşamını yitirdi. Günay'ın vefat haberini, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 11:27 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:27
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        Tarık Akan'ın hayat arkadaşı vefat etti
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        2016'da vefat eden ünlü oyuncu Tarık Akan'ın 26 yıllık hayat arkadaşı emekli balerin Acun Günay, hayatını kaybetti.

        Acun Günay'ın vefat haberini, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı duyurdu.

        Yapılan açıklamada; Sevgili arkadaşımız, dostumuz Tarık Akan’ın can yoldaşı, yol arkadaşı, sevgili eşi, Vakıf Danışma Kurulu üyesi Acun Günay, büyük aşkıyla buluştu. Ailesinin, dostlarının başı sağ olsun" denildi.

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        Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Acun Günay'ın cenaze bilgilerinin daha sonra açıklanacağını ifade etti.

        "ÇOK ZOR GEÇİYOR GÜNLER, HER ŞEYİMMİŞ"

        Acun Günay, Tarık Akan'ın vefatının ardından, şunları söylemişti: 'Hayat devam eder' diyorlar ama etmiyor işte. Sadece nefes alıyorum... Çok zor geçiyor günler. Her şeyimmiş meğer. Gün geçtikçe acı hiç eksilmiyor hep artıyor. Çok zor...

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        #acun günay
        #Tarık Akan
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