Tarık Akan, ölümün 8'inci yıl dönümünde anılıyor

Türk sinemasının unutulmaz ismi Tarık Akan, ölümünün 8'inci yılında anılıyor.

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Asıl adı Tahsin Tarık Üregül olan sanatçı, subay olan babasının görevi dolayısıyla Erzurum Dumlupınar İlkokulunda başladığı eğitimini Kayseri'de sürdürdü.

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra mühendisliğin kendisine uygun olmadığına karar vererek İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nde eğitimine devam eden Tarık Akan, gündüzleri yakın arkadaşı Zeki İrfanoğlu ile birlikte Ataköy Plajı'nda gazoz satıp kayık kiraladı. Yine İrfanoğlu ile birlikte Dolmabahçe Stadyumu'nda gazoz satıp sokaklarda işportacılık yaptı.

REKLAM Akan, 1970'te arkadaşı Zeki İrfanoğlu'nun kendisinden habersiz başvuruda bulunduğu "Ses" dergisinin "Sinema Artist Yarışması"nda 200 kişi arasından birinci oldu. Usta oyuncu, ilk kez 1973'te "Suçlu" filmindeki rolüyle Altın Portakal'da aldığı "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü, 1978'de "Maden", 1980'de "Adak ve Sürü", 1984'te "Pehlivan", 1989'da "Üçüncü Göz", 1990'da "Karartma Geceleri", 2003'te ise "Gülüm" filmindeki rolüyle kazandı. Böylece 7 kez Altın Portakal ödülü alan tek erkek oyuncu oldu. Tarık Akan, 16 Eylül 2016'da aramızdan ayrıldı. Asıl adı Tahsin Tarık Üregül olan oyuncu, akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.