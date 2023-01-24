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Tarık Mengüç'ün eşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor! Herkes ünlü oyuncuya benzetti!

Roman şarkıcılarının en tanınan isimlerinden biri olan Tarık Mengüç, geçtiğimiz aylarda eşi Funda Mengüç ile çektiği yeni klibini dijital platformlarda dinleyicilerinin beğenisine sunmuştu. Ünlü şarkıcının eşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi ve her gören ünlü oyuncu ile arasındaki benzerliğe hayret etti.

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  • Tarık Mengüç'ün eşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor! Herkes ünlü oyuncuya benzetti!

    Roman şarkıcı olan Tarık Mengüç, yeni çıkardığı şarkılarıyla ve yaptığı dans figürleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak klip çıkaran ve iki çocuğu olan çiftin pozlarına beğeni ve yorum yağdı.
  • Tarık Mengüç'ün eşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor! Herkes ünlü oyuncuya benzetti!

    2004 yılında "Şakşuka" isimli albümünden, aynı ismi taşıyan şarkısıyla çıkış yapan Tarık Mengüç, özel hayatını kameradan uzak yaşamayı tercih eden ünlü isimlerden biri.
  • Tarık Mengüç'ün eşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor! Herkes ünlü oyuncuya benzetti!

    Baran ve Sevde adında iki çocuk babası olan Tarık Mengüç eşi Funda Mengüç ile mutlu bir hayat sürdürüyor.
  • Tarık Mengüç'ün eşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor! Herkes ünlü oyuncuya benzetti!

    Eşiyle yeni bir şarkı çıkaran başarılı şarkıcı Tarık Mengüç'ün eşi Funda Mengüç, sosyal medya kullanıcıları tarafından Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray'a benzetildi.
  • Tarık Mengüç'ün eşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor! Herkes ünlü oyuncuya benzetti!

    İşte Tarık Mengüç ve eşi Funda Mengüç...
  • Tarık Mengüç'ün eşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor! Herkes ünlü oyuncuya benzetti!
  • Tarık Mengüç'ün eşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor! Herkes ünlü oyuncuya benzetti!
  • Tarık Mengüç'ün eşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor! Herkes ünlü oyuncuya benzetti!

    Nazan Şoray

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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