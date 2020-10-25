Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, "Tarık Solak profesyonel kick boksun Türkiye'de yayılmasında öncü olan sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Kick boksa çok iyi hizmetleri vardı, hem camiamızın hem sevenlerinin başı sağolsun. Ülkemiz böyle bir spor adamını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Ailesine de sevenlerine de tekrar başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Türkiye Kick Boks Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Profesyonel kick boksun ülkemizdeki öncüsü, kick boks sporunun sevilmesinde çok büyük pay sahibi Tarık Solak vefat etmiştir. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine ve kick boks ailesine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

TARIK SOLAK KİMDİR?

1964 yılında Yozgat'lı ailenin 5 çocuğundan biri olarak Ankara'da dünyaya geldi. 5 yaşındayken Avusturya'nın Brunswick kentine ailesiyle birlikte göç etti. Yaşamını sürdürmek zorunda olduğu kentteki sert ortamdan kendisini koruyabilmek için dövüş sanatlarına merak salan Tarık Solak, Tekvando alanında eğitim görmeye başladı.

Kick boks’ta attığı ünlü bel üstü tekmeleri ile itibar kazandı. 28 yıl sporla uğraşan ve yerel spor kulübünde kova taşıyarak başlayan Solak, önce dövüş sanatı antrenörü sonra da kulüp idarecisi oldu. 20’li yaşların sonunda kick boksun uluslararası boyutunu gören Solak, 1993 yılında düzenlediği şovu ile 1700 seyirci toplayınca ilgi çekti.

Türk/Avusturyalı dövüşçüler Tibet Hamza ve Recep Saka gibi Türk dövüşçülere organizasyonlarında yer verdi. Ertesi yıl Melbourne festival salonunda 4000 kişiye Hamza-Özkan süperşovunu düzenledi.