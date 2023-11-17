Tarım Kredi Market kataloğunda yüzde 50 indirim fırsatı: son gün 17 Kasım!
Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğunda yer alan onlarca ürün raflardaki yerini aldı. Temel ihtiyaç ürünleri ile temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim kampanyası başlatan Tarım Kredi Market 4-17 Kasım aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğu yüzde 50 indirimli ürünler...
Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler indirim kataloğunda yer alan; et, süt, peynir, tavuk, yoğurt, pekmez, bitkisel yağ ton balığı, tereyağ, zeytin, pirinç ve çay gibi onlarca ürün satışa çıktı. İşte 4-17 Kasım Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...
4-17 KASIM TARIM KREDİ MARKET KATALOĞU TAM FİYAT LİSTESİ