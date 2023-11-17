Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem TARIM KREDİ AKTÜEL KATALOĞU: Son gün 17 Kasım! Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğunda yüzde 50 indirim fırsatı!

        Tarım Kredi Market kataloğunda yüzde 50 indirim fırsatı: son gün 17 Kasım!

        Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğunda yer alan onlarca ürün raflardaki yerini aldı. Temel ihtiyaç ürünleri ile temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim kampanyası başlatan Tarım Kredi Market 4-17 Kasım aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğu yüzde 50 indirimli ürünler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 08:45 Güncelleme: 17.11.2023 - 08:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler indirim kataloğunda yer alan; et, süt, peynir, tavuk, yoğurt, pekmez, bitkisel yağ ton balığı, tereyağ, zeytin, pirinç ve çay gibi onlarca ürün satışa çıktı. İşte 4-17 Kasım Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...

        2

        4-17 KASIM TARIM KREDİ MARKET KATALOĞU TAM FİYAT LİSTESİ

        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        20
        21
        22
        23
        24
        25
        26
        27
        28
        29
        30
        31
        32
        33
        34
        35
        36
        37
        38
        39
        40
        41
        42
        43
        44
        45
        46
        47
        48
        49
        50
        51
        52
        53
        54
        55
        56
        57
        58
        59
        60
        61
        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        35 yıl hapisle aranıyordu! Suç makinesi çadırda yakalandı!
        35 yıl hapisle aranıyordu! Suç makinesi çadırda yakalandı!
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Amca oğlundan 'kan parası' dehşeti!
        Amca oğlundan 'kan parası' dehşeti!
        Köşe kapmaca
        Köşe kapmaca
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        Kar ve sağanak uyarısı! Bu iller dikkat
        Kar ve sağanak uyarısı! Bu iller dikkat
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Portekiz'de isyan! "Firavunun piramidi"
        Portekiz'de isyan! "Firavunun piramidi"
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        Baba oluyor
        Baba oluyor
        Fenerbahçe'de transfer gündemi!
        Fenerbahçe'de transfer gündemi!
        Dilan ve Engin Polat'ın avukatı etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi
        Dilan ve Engin Polat'ın avukatı etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı
        Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı