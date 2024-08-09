Tarım Kredi Kooperatif market 9 Ağustos 2024: Bu hafta markette neler var?
Tarım Kredi Kooperatif market 27 Temmuz-9 Ağustos arasında birçok ürünü satışa çıkardı. Bu hafta beyaz peynir, sucuk, yoğurt, yeşil mercimek, ayran gibi farklı onlarca gıda ve temizlik ürünü raflardaki yerini aldı. İşte, Tarım Kredi Kooperatif market 9 Ağustos 2024 aktüeli ile indirimli ürünler...
Giriş: 09.08.2024 - 11:50 Güncelleme: 09.08.2024 - 11:50
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Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 27 Temmuz'da başlayan indirimler 9 Ağustos günü sona eriyor. Bu hafta kahvaltılık, kırmızı et, atıştırmalık ve temizlik ürünlerinden olmak üzere onlarca ürünün satışı devam ediyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif market 9 Ağustos 2024 aktüeli ile indirimli ürünler...
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