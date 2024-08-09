Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 27 Temmuz'da başlayan indirimler 9 Ağustos günü sona eriyor. Bu hafta kahvaltılık, kırmızı et, atıştırmalık ve temizlik ürünlerinden olmak üzere onlarca ürünün satışı devam ediyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif market 9 Ağustos 2024 aktüeli ile indirimli ürünler...