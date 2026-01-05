Habertürk
        Tarım Kredi Kooperatifi müdürü, zimmet suçundan tutuklandı

        Tarım Kredi Kooperatifi müdürü, zimmet suçundan tutuklandı

        Muğla'da Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Mustafa Koca, 2 milyon 836 bin TL'yi zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 17:48 Güncelleme: 05.01.2026 - 17:48
        Tarım Kredi Kooperatifi müdürü tutuklandı
        Menteşe ilçesinin Göktepe Mahallesi’nde Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü olarak görev yapan Mustafa Koca hakkında, toplam 2 milyon 836 bin 142 lira 91 kuruşu zimmetine geçirdiği iddiasıyla Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Koca, işlemlerinin ardından sevk edildiği Muğla Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

