Tarım Kredi Kooperatifleri'nden gübre açıklaması: Tüm tedbirler alındı

Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yapılan açıklamada, son günlerde bölgede meydana gelen gelişmelerin özellikle gübre sektörüne olan etkilerine dikkat çekildi.

Grubun, başta ortakları olmak üzere üreticilerin ilkbahar sezonu tarımsal faaliyetlerinde ihtiyaç duyacakları tüm tarımsal girdilere ilişkin hazırlıklarını eksiksiz şekilde yaptığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda tüm gübre çeşitlerine ilişkin olarak, üretim ve dağıtım faaliyetlerimiz ile Türkiye genelindeki 1598 kooperatifimizde gerçekleştirdiğimiz satışlarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bugün itibarıyla 2026 yılı gübre tedarik ve satış faaliyetlerimiz geçmiş yıl seviyelerimizin çok üzerinde seyretmekte olup, ortaklarımızın ihtiyaç duydukları gübre çeşitlerine doğru zamanda ve yeterli miktarda ulaşabilmeleri için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.​​​​​​​"