Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi paylaştı. Ramazan ayının başında temel gıda ve temizlik ürünlerinde başlatılan 900 üründe “Sabit Fiyat” kampanyası, 1 ay süreyle uzatıldı. Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğunda yer alan; pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçek yağı, salça, zeytin, çay, şeker, gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünleri yer alıyor. İşte 2023 Tarım Kredi Market aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...