Tarım Kredi Kooperatif Market, aktüel kataloğundaki indirimleri açıkladı. Mayıs ayına özel olarak Tarım Kredi Marketlerde birçok ürün, indirimli fiyatlarıyla raflarda yerini aldı. 'Aldıkça Aldıran Fiyatlar' sloganıyla satışa sunulan güncel Tarım Kredi Kooperatif Market kataloğunu haberimizde topladık. İşte, 24 Mayıs'a kadar geçerli olan yeni Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler ve fiyat listesi...