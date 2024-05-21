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        Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler kataloğu çıktı: Son gün 24 Mayıs!

        Uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyen müşteriler marketlerin aktüel broşürlerini araştırıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, mayıs ayına özel güncel indirimli ürünlerini paylaştı. İşte, 24 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak Tarım Kredi Kooperatifi aktüel ürünler fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 15:03 Güncelleme: 21.05.2024 - 15:03
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        Tarım Kredi Kooperatif Market, aktüel kataloğundaki indirimleri açıkladı. Mayıs ayına özel olarak Tarım Kredi Marketlerde birçok ürün, indirimli fiyatlarıyla raflarda yerini aldı. 'Aldıkça Aldıran Fiyatlar' sloganıyla satışa sunulan güncel Tarım Kredi Kooperatif Market kataloğunu haberimizde topladık. İşte, 24 Mayıs'a kadar geçerli olan yeni Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler ve fiyat listesi...

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