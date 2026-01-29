Tarım Kredi Market 29 Ocak-2 Şubat aktüel kataloğu yayında! İşte indirimli ürünler listesi
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin 29 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında geçerli olan yeni indirim kataloğu, geniş ürün yelpazesiyle tüketicilere sunuldu. Haftalık kampanyalar kapsamında temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok kategoride indirimler dikkat çekti. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market 29 Ocak-2 Şubat kataloğu ile güncel fiyat listesi...
Giriş: 29.01.2026 - 18:03 Güncelleme: 29.01.2026 - 18:03
1
Tarım Kredi Marketlerde, 29 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında geçerli yeni indirimler duyuruldu. Marketin sosyal medya hesaplarından paylaşılan kampanya, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerini kapsayarak tüketicilerin ilgisini çekti. Peki, Tarım Kredi Kooperatif Market bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte Tarım Kredi Market 29 Ocak - 2 Şubat aktüel kataloğu...
2
3
4
5
6