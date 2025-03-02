Tarım Kredi Marketlerde 15 Mart'a kadar fiyatlar sabit! İşte yeni katalog
Ramazan ayına girilmesiyle birlikte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, alışverişseverlere özel indirim kampanyası başlattı. Temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde 157 kalemde yapılan fiyat indirimiyle dikkat çeken market, 15 Mart 2025'e kadar fiyatlarını sabitleyerek alışveriş imkanı sunuyor. Kampanya, Türkiye genelindeki kooperatif market satış noktalarında geçerli oluyor. Peki, Tarım Kredi Marketlerde mart ayına özel hangi ürünler indirimde? İşte Tarım Kredi Market aktüel kataloğu...
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Ramazan ayına özel olarak hazırladığı Mart ayı güncel kataloğunu yayımladı. 157 üründe sabit fiyat garantisi sunan market, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde yaptığı indirimlerle gündeme geldi. 15 Mart 2025 tarihine kadar geçerli olacak kampanya, Türkiye genelindeki Tarım Kredi satış noktalarında vatandaşlarla buluşuyor. İşte güncel katalog...
RAMAZAN KAMPANYASI İLE FİYATLAR SABİTLENDİ
Tarım Kredi, Türkiye genelindeki kooperatif market satış noktalarında vatandaşların kaliteli ve güvenli ürünlere uygun fiyatla ulaşmasını sağlamak için Ramazan ayı indirim kampanyası başlattı.
Kampanya kapsamında, 15 Mart tarihine kadar kooperatif market satış noktalarında, pirinç, bulgur, makarna, yağ, şeker gibi 157 ürünün fiyatı sabitlenerek zam uygulanmayacak.