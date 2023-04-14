Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde nisan indirimleri tüm hızıyla devam ediyor. 7 Nisan tarihinden itibaren başlayan indirimler 23 Nisan tarihine kadar sürüyor. Tarım Kredi Marketlerde et, süt, yumurta, ayçiçek yağı, çay, fiyatları araştırılıyor. İşte, Ramazan Bayramı fırsatları ile Tarım Kredi Marketlerde yeni indirimler kataloğu...