Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yeni kataloğunu duyurdu. Ağustos ayının son haftasına özel yeni kampanyası alışverişseverler tarafından dikkat çekti. 25 Ağustos'a kadar raflarda yer alacak indirimli ürünler arasında temel gıdadan içeceklere kadar birçok ihtiyaç ürünü tüketicilerle buluşuyor. İşte Tarım Kredi Market 25 Ağustos'a kadar geçerli olan indirimli ürünler kataloğu...