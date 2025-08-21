Habertürk
Habertürk
        Tarım Kredi Marketlerde bu hafta neler var? Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğu: 25 Ağustos'a kadar geçerli!

        Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğu yayında!

        "Tarım Kredi Marketlerde bu hafta neler var?" sorusu gündeme geldi. Tarım Kredi Market alışveriş yapmayı planlayanlar için 22-25 Ağustos kataloğunu sitesi üzerinden paylaştı. 25 Ağustos'a kadar geçerli olacak kampanyada kat kat fırsat sloganı ile çeşitli ürünler yer alıyor. Peki, Tarım Kredi Marketlerde bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte Tarım Kredi Marketlerde güncel indirimli ürünler ve fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 21:36 Güncelleme: 21.08.2025 - 21:36
        1

        Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yeni kataloğunu duyurdu. Ağustos ayının son haftasına özel yeni kampanyası alışverişseverler tarafından dikkat çekti. 25 Ağustos'a kadar raflarda yer alacak indirimli ürünler arasında temel gıdadan içeceklere kadar birçok ihtiyaç ürünü tüketicilerle buluşuyor. İşte Tarım Kredi Market 25 Ağustos'a kadar geçerli olan indirimli ürünler kataloğu...

        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
