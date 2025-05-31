Tarım Kredi Marketlerde Kurban Bayramı fırsatları: Son gün 9 Haziran!
Tarım Kredi Kooperatif Marketler "Mutlu Bayramlar" kataloğu ile gündemdeki yerini aldı. Mayıs ayı sonu itibarıyla yayımlanan güncel katalog 9 Haziran tarihine kadar devam eden fırsatlar sunuyor. Alışverişseverler güncel ürünleri merak ediyor. Peki, Tarım Kredi Marketlerde bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde "Mutlu Bayramlar" kataloğu...
Giriş: 31.05.2025 - 21:09 Güncelleme: 31.05.2025 - 21:10
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Tarım Kredi Kooperatif Marketler yeni aya girilmesiyle güncel kataloğunu internet sitesi üzerinden paylaştı. Kurban Bayramı kapsamında temel ihtiyaç ve gıda ürünleri ile fırsatlar ön plana çıktı. 9 Haziran tarihine kadar geçerli olan kataloğun detaylarını sizlerle paylaştık. İşte "Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde bu hafta neler var, indirime giren ürünler hangileri? sorularının yanıtları...
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