Tarım Kredi Kooperatif Marketler yeni aya girilmesiyle güncel kataloğunu internet sitesi üzerinden paylaştı. Kurban Bayramı kapsamında temel ihtiyaç ve gıda ürünleri ile fırsatlar ön plana çıktı. 9 Haziran tarihine kadar geçerli olan kataloğun detaylarını sizlerle paylaştık. İşte "Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde bu hafta neler var, indirime giren ürünler hangileri? sorularının yanıtları...