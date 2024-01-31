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        Haberler Gündem Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, KPSS 2024/4 tercihleri nasıl yapılır?

        Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri belli oldu! KPSS 2024/4 tercihleri nasıl yapılır?

        KPSS 2024/4 tercih kılavuzu ile Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı tercih tarihleri, branş ve kadro dağılımı netlik kazandı. Kamu Personeli Seçme Sınavından aldıkları puanlar ile tercih başvurusunda bulunan adaylar ÖSYM 2024/4 KPSS tercih ekranı (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler. İşte 2024 Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı tercih kılavuzu ile başvuru tarihleri, kadro ve branş dağılımına ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 13:03 Güncelleme: 31.01.2024 - 13:03
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        Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Alımı tercihleri 31 Ocak Çarşamba günü itibarıyla başladı. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen adaylar tercihlerini 31 Ocak ile 7 Şubat günleri arasında internet üzerinden ÖSYM'ye gönderilebilecek. Mühendis, güvenlik görevlisi ve büro personeli gibi farklı branşlarda gerçekleştirilecek olan Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih işlemleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. İşte 2024 Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuru kılavuzu ile kadro dağılımına ilişkin detaylar...

        2

        BAKANLIĞA 7158 PERSONEL ALINACAK!

        Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

        3

        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ BAŞLADI!

        KPSS-2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih işlemleri 31 Ocak 2024 Çarşamba günü başladı. Tercihler 7 Şubat 2024 Çarşamba gününe kadar sürecek.

        BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

        4

        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR ?

        KPSS-2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemleri 7 Şubat'a kadar http://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

        PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

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        KADRO DAĞILIMI

        Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacağı açıklandı. Yapılan duyuruya göre, aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel, bin 500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı alınacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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