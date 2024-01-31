Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri belli oldu! KPSS 2024/4 tercihleri nasıl yapılır?
KPSS 2024/4 tercih kılavuzu ile Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı tercih tarihleri, branş ve kadro dağılımı netlik kazandı. Kamu Personeli Seçme Sınavından aldıkları puanlar ile tercih başvurusunda bulunan adaylar ÖSYM 2024/4 KPSS tercih ekranı (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler. İşte 2024 Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı tercih kılavuzu ile başvuru tarihleri, kadro ve branş dağılımına ilişkin merak edilenler...
Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Alımı tercihleri 31 Ocak Çarşamba günü itibarıyla başladı. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen adaylar tercihlerini 31 Ocak ile 7 Şubat günleri arasında internet üzerinden ÖSYM'ye gönderilebilecek. Mühendis, güvenlik görevlisi ve büro personeli gibi farklı branşlarda gerçekleştirilecek olan Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih işlemleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. İşte 2024 Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuru kılavuzu ile kadro dağılımına ilişkin detaylar...
BAKANLIĞA 7158 PERSONEL ALINACAK!
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ BAŞLADI!
KPSS-2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih işlemleri 31 Ocak 2024 Çarşamba günü başladı. Tercihler 7 Şubat 2024 Çarşamba gününe kadar sürecek.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR ?
KPSS-2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemleri 7 Şubat'a kadar http://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.
KADRO DAĞILIMI
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacağı açıklandı. Yapılan duyuruya göre, aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel, bin 500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı alınacak.