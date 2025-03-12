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        Haberler Bilgi Gündem Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı başvuruları ne zaman alınacak, şartları ne, kadro dağılımı nasıl olacak?

        Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

        Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılında gerçekleştireceği 8.500 personel alımıyla iş arayanlara yeni kapılar açıyor. Yangın işçisi, destek personeli ve mühendis gibi kritik pozisyonlarda yapılacak alımlar, ÖSYM aracılığıyla yürütülecek. Bakan İbrahim Yumaklı'nın duyurusuyla gündeme gelen bu geniş kapsamlı istihdam süreci, birçok kişinin kariyer yolculuğunda önemli bir fırsat sunuyor. Başvuru süreci ve kadro dağılımına dair detaylar araştırılıyor. İşte güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 23:08 Güncelleme: 12.03.2025 - 23:08
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        Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılında 8.500 kişilik personel alımı gerçekleştirecek. Bakan İbrahim Yumaklı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurulan alımlarda, binlerce kişi yangın işçisi, destek personeli ve mühendis pozisyonlarında görevlendirilecek. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı başvuruları ne zaman alınacak, şartları neler, kadro dağılımı nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

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        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Aralarında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı toplamda 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız" dedi.

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        TARIM ORMAN BAKANLIĞI 8 BİN 500 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Bakan Yumaklı açıklamasında 8 bin 500 personel alımının ilerleyen aylarda ekiplere katılacağını belirtti.

        Buna göre; Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvurularının önümüzdeki aylarda erişime açılması bekleniyor.

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        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NEDİR?

        Tarım Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, önümüzdeki günlerde kılavuz ile birlikte yayımlanacak.

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