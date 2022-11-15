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Tarımda üretici fiyatları rekor hızda yükseldi

Ekim ayında Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 163.32'lik artışla kayıtlardaki en hızlı artışa imza attı. Yıllık artışın en yüksek olduğu alt grup yüzde 361.53 ile turunçgiller oldu

Tarımda üretici fiyatları rekor hızda yükseldi
Tarımda üretici fiyatları rekor hızda yükseldi
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HABERTURK.COM
TÜİK ekim ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre ekimde Tarım-ÜFE yıllık yüzde 163.32, aylık ise yüzde 4.59 arttı.

Sektörlerde bir önceki aya göre, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 1.81 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4.72 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5.85 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3.21, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4.36 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 8.84 yükseliş kaydedildi.

TURUNÇGİLLERDE ÇOK SERT YÜKSELİŞ

Ekimde yıllık artışın genel endeksten düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 83.57 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları ve yüzde 125.26 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın endeksten yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 361.53 ile turunçgiller ve yüzde 230.48 ile çeltik oldu.
TÜİK açıklamasına göre Ekim 2022'de, endekste kapsanan 92 maddeden, 20 maddenin ortalama fiyatında azalış, 59 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.
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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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