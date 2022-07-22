Tarımsal girdi enflasyonunda rekor 0:00 / 0:00

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TÜİK, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi mayıs ayı gerçekleşmelerini açıkladı. Buna öre mayısta endeks geçen yılın aynı ayına göre yüzde 123.7 yükseldi. Bu kaydedilen en yüksek yıllık artış oldu. Nisan ayında yıllık yükseliş yüzde 117.3 olarak açıklanmıştı.

Endeks, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 5.5, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 67.7 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 5.1, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 5.5 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre ise tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 67.7, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 133.1 yükseliş yaşandı.

GÜBRE İLK SIRADA

TÜİK verilerine göre yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 32.06 ile veteriner harcamaları ve yüzde 45.5 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 236.5 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 184.4 ile enerji ve yağlar oldu.

Alt gruplara göre Tarım-GFE yıllık değişim oranı (%), Mayıs 2022:

