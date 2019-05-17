Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

'Tarımsal kredi faizleri yeniden yüzde 8-11'e indirilmeli'

AA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Bayraktar, "Çiftçinin finansman sorununun çözümü için Ziraat Bankası yüzde 16'ya çıkardığı tarımsal kredi faizlerini yeniden yüzde 8-11'e indirmeli." dedi

Tarımsal kredi faizleri

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Çiftçinin finansman sorununun çözümü için Ziraat Bankası yüzde 16'ya çıkardığı tarımsal kredi faizlerini yeniden yüzde 8-11'e indirmeli, Tarım Kredi Kooperatiflerinin faiz oranı da yüzde 26'dan Ziraat Bankası seviyesine çekilmeli." dedi.

TZOB'un 27. Olağan Genel Kurulu, Anadolu Hotels Esenboğa Thermal Otel'de başladı.

Açılışta konuşan Bayraktar, Tarımda Milli Birlik Projesi taslağının nisanda kamuoyunun gündemini yoğun şekilde meşgul ettiğini anımsatarak, "Tarımla ilgili her çalışma öncelikle çiftçimizi ilgilendirir. Çiftçimizin Anayasal meslek örgütü olan TZOB'un görüşlerinin alınmasından daha tabii bir şey olamaz. Nitekim bu durum dikkate alınmış olacak ki bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan Tarım Şurası Yönetmeliği ile oluşturulan şura yürütme kuruluna TZOB da üye olarak dahil edildi. Çiftçimizin yararına olan her politikayı destekleriz, çiftçimizin zararına olan bütün politikalara karşı çıkarız." diye konuştu.

Hükümete ve siyaset kurumuna çiftçilerin sorunlarını ve çözüm önerilerini sunduklarını aktaran Bayraktar, tarımda her projenin üretim, ihracat ve çiftçi odaklı olması gerektiğini söyledi. Bayraktar, tarım Bağ-Kur primlerinin yüksekliğine de işaret ederek, "Tarımdaki istihdam son bir yılda 300 bine yakın azalarak 4,7 milyonun altına geriledi. Gençleri tarımda tutamazsak, tarımsal üretimimiz de gıda güvencemiz de tehlikeye girer. Çözüm bellidir, tarım Bağ-Kur primleri indirilmelidir. Çiftçilerimize her yıl için 90 gün yıpranma payı verilmelidir." ifadesini kullandı.

"ENFLASYON SORUMLUSU ÇİFTÇİ DEĞİL"

Bayraktar, tarımın enerji ile en stratejik sektörlerin başında geldiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yapıp edip çiftçimizi tarlada tutmalıyız. Tohumda, yemde, gübrede, elektrikte, zirai ilaç fiyatlarında büyük artışlar oldu. Bazı girdilerde yıllık artış oranı yüzde 115'i aştı. Artan girdi fiyatları karşısında üreticilerimiz her geçen gün zorlanıyor. Enflasyonun sorumlusunun çiftçi olmadığı gün gibi ortada. Bu girdi fiyatlarıyla, faizlerle, enflasyonla, ithalat izinleriyle, alım fiyatlarıyla üretim kolay değil. Çiftçimizin sorunlarını çözemezsek, gıda fiyatlarını daha çok konuşuruz. "

Tarımda sulanabilir alanların artırılması, arazi toplulaştırması ve arazi parçalanmasının önlenmesi gibi yapısal konulara önem verilmesini talep eden Bayraktar, son 30 yılda tarım alanlarının 4,7 milyon hektar azalarak 23,2 milyon hektara indiğini söyledi.

Bayraktar, gübre ve yemde sıfırlanan katma değer vergisi (KDV) oranlarının çiftçiye yansımadığını ve konunun takip edilmesi gerektiğini belirterek, "Biz, gübre ve yem dışındaki girdilerde KDV oranı kadar bir miktarın çiftçimize destek olarak verilmesini talep ediyoruz. Desteklerden alınan yüzde 2 ile yüzde 4 arasında değişen stopaj kesintisi kaldırılmalıdır. Tarımda kullanılan elektrikte fon ve TRT payı kaldırılmalıdır." dedi.

Doğal afetler, hastalık ve zararlılar nedeniyle yeterli üretim yapamayan çiftçilerin borçlarının biriktiğine dikkati çeken Bayraktar, "Bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borcu 110 milyar lirayı aştı. Çiftçi borçlarına yönelik yapılandırma idari takipteki borçlar ile diğer bankalara olan tarımsal kredi borçlarını kapsamadı. Çiftçimizin kredi borçlarının yaklaşık yüzde 37'si Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri dışındaki bankalara aittir. Ayrıca çiftçimiz takibe düşmemek için Ziraat Bankasına olan borçlarını cari faiz üzerinden yapılandırmıştır. Bütün bu sorunlara bir çözüm bulunması gerekir. Çiftçimiz, üretimi sürdüremez ve tarımdan koparsa ülkemizin gıda güvencesi de tehlikeye girer." ifadesini kullandı.

"TARIM KREDİLERİNDE KOMİSYON İSTENMELİ"

Bayraktar, çiftçinin finansman sorununun çözümü için Ziraat Bankasının yüzde 16'ya çıkardığı tarımsal kredi faizlerini yeniden yüzde 8-11'e, Tarım Kredi Kooperatiflerinin faiz oranının da yüzde 26'dan Ziraat Bankası seviyesine indilmesini talep etti.

Her iki kurumun çiftçinin düşük faizli kredi ihtiyacının tamamını karşılamasını isteyen Bayraktar, "Diğer kamu bankaları da çiftçimize Hazine destekli düşük faizli kredi vermelidir. Tarımsal kredilerde, masraf, komisyon, hayat sigortası, tarım sigortası istenmemeli. Yatırım kredilerinde ipotek bedeli, limit tahsis masrafı kaldırılmalı." diye konuştu.

Bayraktar, tarım sigortaları primlerinin yüksekliğine de işaret ederek, "Kuraklık verim sigortası parsel bazlı olarak tüm ürünler ve riskler için uygulanmalıdır. Tarım sigortası kapsamında halen yer almayan risklerin yaşanması durumunda çiftçimizin zararlarını karşılayacak şekilde destekleme yapılmalıdır." talebinde bulundu.

Hayvancılık sektöründeki yüksek yem fiyatlarından yakınan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Süt fiyatlarında istikrar sağlanmadığı sürece, Türkiye'nin et sorunu olacaktır. Yetiştiricilik yapmak gerçekten zor hale gelmiştir. Kanatlı sektöründe de durum farklı değil. Biz, çiftçimizin çıkarlarını korumak için lobilerle mücadele etmekten çekinmeyeceğiz. Üreticiyi merkez almış, istikrarlı, sorun çözen, geleceği planlayan politikalara ihtiyacımız var."

Genel Kurul, pazar günü gerçekleştirilecek yönetim kurulu üyeleri seçimiyle sona erecek.

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Ticaret Bakanı Pekcan'dan açıklama
İŞ-YAŞAMPekcan'dan ABD ile ticaret açıklaması
Pamuk üretiminde rekor beklentisi
İŞ-YAŞAMPamuk üretiminde rekor beklentisi
Son dakika: Çin'den ABD'ye salvo
İŞ-YAŞAMÇin'den ABD'ye salvo
Güler Sabancı: Gençliğimize inanıyoruz
İŞ-YAŞAMGüler Sabancı'dan gençlere mesaj
Bayram tatili için otobüs biletleri tükendi
İŞ-YAŞAMEn yetkili isim açıkladı! Biletler tükendi
Döviz hesaplarında çözülmenin formülü
İŞ-YAŞAMDöviz hesaplarında çözülmenin formülü
Kurulan şirket sayısı nisanda azaldı
İŞ-YAŞAMKurulan şirket sayısı nisanda azaldı
Bakan Pekcan: Karekodlu bono ve elektronik çek ve elektronik bono uygulamasını başlıyor
İŞ-YAŞAM"Karekodlu bono, elektronik çek ve elektronik bono ...
Son dakika kararı! ABD Türkiye'yi vergi muafiyeti programından çıkardı
İŞ-YAŞAMABD Türkiye'yi vergi muafiyeti programından çıkardı
Son dakika... ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi
İŞ-YAŞAMABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X