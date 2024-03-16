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        Haberler Magazin Tarkan, 10 saat sonra çıktı

        Tarkan, 10 saat sonra çıktı

        Tarkan, yeni albüm çalışmalarına başladı. Ünlü şarkıcı, girdiği stüdyodan 10 saat sonra çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 11:19 Güncelleme: 16.03.2024 - 11:19
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        10 saat sonra çıktı
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        Tarkan, 'Geççek'ten sonra sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımında, yeni albüm hazırlıklarının neredeyse bittiğinin haberini vermişti.

        Stüdyoda verdiği pozları paylaşan Tarkan; "Biliyorum ‘artık bitsin bu albüm, çıksın yeni şarkılar’ diyorsunuz. İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız" ifadelerini kullanarak heyecanını dile getirmişti.

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; albüm çalışmaları nedeniyle yoğun bir çalışma içinde olan Tarkan, sabah saatlerinde girdiği Ulus'taki stüdyosundan yaklaşık 10 saat sonra çıktı. Muhabirlerin ısrarlı soruları üzerine; “Yakında görüşeceğiz” diyerek aracına bindi.

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        #tarkan
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