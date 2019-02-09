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AA'nın haberine göre, Satın aldığı minibüsü daha konforlu seyahat edebilmek için "Ertex Dizayn"a özel olarak tasarlatan sanatçı, ses sistemi başta olmak üzere malzeme seçiminden işçiliğe kadar tasarımın tüm detaylarıyla yakından ilgilendi.