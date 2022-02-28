Tarkan'dan 'Yaşar Kemal' paylaşımı 0:00 / 0:00

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Türk edebiyatının çınarı olarak gösterilen Yaşar Kemal, 7 yıl önce çoklu organ yetersizliği ve kalp ritm bozukluğu sebebiyle 91 yaşında hayata veda etmişti.

Ünlü şarkıcı Tarkan, Nobel Edebiyat Ödülüne aday gösterilen ilk Türk yazar olan Kemal'i 7. ölüm yıl dönümünde unutmadı.

49 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından daha önce usta yazar ile çekildiği fotoğrafını yayınladı. Tarkan, Yaşar Kemal'i, onun satırlarıyla andı:

"Her savaşta yalnız savaşanlar ölmez, onlardan daha çok savaşmayanlar ölür. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, çocuklar da ölürler. İnsanlık insanlığını kaybeder. Hangi savaş olursa olsun insanın insanlığında hayır bırakmaz. İnsanoğlunda acıma hissi, merhamet bırakmaz, sevgi bırakmaz. İnsanda ne kadar güzellik varsa alır götürür.

"Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir barıştır."