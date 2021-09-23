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Haberler Magazin Tarkan: Dün ikinci aşımı da oldum, gel güzelim acımayacak! - Magazin haberleri
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Tarkan: Dün ikinci aşımı da oldum!

Daha önce, "Benim de birçok insan gibi bu aşıyla ilgili soru işaretlerim, kuşkularım vardı ve kafam karışıktı." diyen Tarkan, ikinci doz koronavirüs aşısını da olduğunu açıkladı. O anları Instagram'dan paylaşan ünlü şarkıcı, "Gel, gel, gel güzelim. Gel, gel acımayacak!" ifadelerini kullandı

Tarkan: Dün ikinci aşımı da oldum, gel güzelim acımayacak! - Magazin haberleri
Tarkan ikinci dozu da oldu: Gel, gel acımayacak!
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HABERTURK.COM

Koronavirüs ile mücadele devam ederken, ünlü isimlerden vatandaşların aşı olmaları için destek mesajları geliyor. Son olarak pandeminin kontrol altına alınmasına kadar konser vermeyeceğini duyuran ünlü şarkıcı Tarkan, ikinci doz aşısını oldu.

"GEL, GEL ACIMAYACAK!"

Megastar, o anları yaklaşık 5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Tarkan'ın, "Gel, gel, gel güzelim. Gel, gel acımayacak... Dün ikinci aşımı da oldum." ifadeleriyle paylaştığı fotoğraflar kısa sürede 100 binden fazla beğenildi.

"KUŞKULARIM VARDI" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz ay ilk doş aşısını olan ünlü şarkıcı, "Ne yalan söyleyeyim benim de birçok insan gibi bu aşıyla ilgili soru işaretlerim, kuşkularım vardı ve kafam karışıktı. Ama görüyorum ki; her gün binlerce insanın hayatını kurtarıyor. Aşıyı olmamak için direnmenin manası yok. Bu salgın hastalıkla baş etmenin, sağlıklı kalmanın aşıdan başka yolu da yok. Geçmişteki pandemilerde de bu böyleydi, şimdi de böyle." diye konuşmuştu.

Ayrıca takipçilerine çağrıda bulunan Tarkan, "Aşılarımızı olalım, umutla yarınlara bakalım." demişti.

"KORONA" KARARI: BİR SÜRE DAHA KONSER VERMEYECEK

Her yıl Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava'da sevenleriyle buluşan Tarkan, pandemi nedeniyle sahnelere ara vermişti. Belirli tedbirlerle pek çok müzisyenin sahne almaya başlamasının ardından Megastar, hayranlarından kendisine gelen "konser" taleplerine yanıt vermişti.

"KAVUŞACAĞIZ MUTLAKA, SABREDİN"

Bir süre daha sahneye çıkmayacağını belirten Tarkan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Sahneden, sizlerden bu kadar ayrı kalmamıştım hiç. Galiba o yüzden de eksik, yarım her şey. Sevginiz, ilginiz, o alkış ve tezahürat sesleriniz, özetle ruhumun ilacı olan o güzel enerjiniz olmadan ben ben gibi değilim. 'Ee o zaman neden konser yapmıyorsun?' diyenlerinizi duyuyorum. Pandemi…

Biliyorum; belirli tedbir kuralları çerçevesinde konserler yapılıyor şu an ama ben benim konserlerim için riskli buluyorum. Çünkü biliyorum; biz bir araya geldik mi, koparız. Kimse tutamaz bizi. Kural mural tanımayız. Kırarız bütün zincirleri... Ee kimseyi tehlikeye atmak istemem... Şu virüsü kontrol altına aldığımızda (ki o da aşılarımızı oldukça olacak), düzlüğe çıktığımızda kavuşuruz… Sabredin inci tanelerim. Kavuşacağız mutlaka, sabredin...

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