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Tarkan'ın İzmir konseriyle ilgili yeni gelişme! 'Megastar'dan fotoğraflı mesaj...

İzmir'in kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tarkan'ın yarın konser vereceği alandaki dev platform dün akşam saatlerinde çökmüştü. Cumhuriyet Meydanı'ndaki sahnenin çökmesinin ardından konser için Gündoğdu Meydanı'nda hazırlık yapıldığı öğrenildi. Tarkan da basına yansıyan haberlerin ardından Twitter sayfasından paylaşımda bulunarak, "Güzel İzmir yarın akşam Gündoğdu Meydanı’na hepinizi bekliyorum. Nazarımız da çıktığına göre İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

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  • Tarkan'ın İzmir'deki konseriyle ilgili Tunç Soyer'den açıklama - Magazin haberleri

    İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olan 9 Eylül (yarın) tarihinde, Kordonboyu’nda Tarkan’ın vereceği konser öncesi kurulan sahnedeki dev platform dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çöktü.
  • Tarkan'ın İzmir'deki konseriyle ilgili Tunç Soyer'den açıklama - Magazin haberleri

    Facianın eşiğinden dönülen olayın ardından adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 1 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.
  • Tarkan'ın İzmir'deki konseriyle ilgili Tunç Soyer'den açıklama - Magazin haberleri

    "KONSERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAPACAĞIZ"

    Yaşanaların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız." dedi.
  • Tarkan'ın İzmir'deki konseriyle ilgili Tunç Soyer'den açıklama - Magazin haberleri

    "KONSERİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN ELİMİZDEN NE GELİRSE YAPACAĞIZ"

    Megastar Tarkan ise, "İzmir’e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun. Bu arada ben yoldayım. İzmir’e gidiyorum. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız." açıklamasını yaptı.
  • Tarkan'ın İzmir'deki konseriyle ilgili Tunç Soyer'den açıklama - Magazin haberleri

    İHA'nın aktardağına göre; Sabah saatlerinden itibaren çöken çelik platformun sökümüne başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları ve 6 adet vincin yeni bir kaza riskine karşı sabitlediği platform parça parça kaldırılıyor. Kordon'daki şiddetli rüzgar sebebiyle önce platformdaki brandaların kaldırılacağı, ardından da sahnedeki sistemlerin parça parça kaldırılacağı öğrenildi.
  • Tarkan'ın İzmir'deki konseriyle ilgili Tunç Soyer'den açıklama - Magazin haberleri

    GÜNDOĞDU MEYDANI'NDA HAZIRLIK

    Öte yandan Cumhuriyet Meydanı'ndaki sahnenin çökmesinin ardından konser için Gündoğdu Meydanı'nda hazırlık yapıldığı öğrenildi. Konserin yeni yerinin bildirileceği resmi açıklama beklenirken, Cumhuriyet Meydanı'nda yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
  • Tarkan'ın İzmir'deki konseriyle ilgili Tunç Soyer'den açıklama - Magazin haberleri

    "NAZARIMIZ ÇIKTI!"

    Tarkan da basına yansıyan haberlerin ardından Twitter sayfasından paylaşımda bulunarak, "Güzel İzmir yarın akşam Gündoğdu Meydanı’na hepinizi bekliyorum. Nazarımız da çıktığına göre İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayabiliriz." ifadelerini kullandı.
  • Tarkan'ın İzmir'deki konseriyle ilgili Tunç Soyer'den açıklama - Magazin haberleri

    "TARİHE GEÇECEK KUTLAMA İÇİN HAZIRIZ"

    Ünlü şarkıcıdan sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yeni bir açıklama yayınladı. Soyer, "Büyük bir özenle sahneyi kuran ve beklenmedik bir kazayla karşılaşan ekibinize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tarihe geçecek kutlama için hazırız" dedi. 

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