Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TARKAN İSTANBUL KONSER TAKVİMİ 2026: Megastar 4 konser daha verecek! Tarkan konserleri ne zaman? Tarkan konser biletleri satışa çıktı mı, ne kadar?

        Tarkan yeni konser tarihlerini duyurdu! Tarkan konserleri ne zaman, biletler satışa çıktı mı, ne kadar?

        Megastar Tarkan'ın İstanbul'da vereceği konserlerin biletleri dakikalar içinde tükendi. Bilet alamayan hayranlarına ise müjdeli haber geldi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 4 konser daha vereceğini duyurdu. Bu gelişme sonrası 2026 Tarkan İstanbul konser tarihleri ve bilet fiyatları gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, Tarkan konserleri ne zaman, biletler satışa çıktı mı, ne kadar? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2025 - 11:25 Güncelleme: 24.11.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Megastar Tarkan, uzun bir aradan sonra İstanbul'da sahne alacak. Ünlü şarkıcı, 16-17-20 ve 23 Ocak'ta Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşacak. Tarkan İstanbul konserlerinin biletleri, satışa çıktıktan sonra kısa sürede tükendi ve binlerce kişi bilet alamadı. Yoğun ilginin ardından Megastar, hayranlarına müjdeyi verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tarkan, 4 konser daha vereceğini duyurdu. Peki, Tarkan konserleri ne zaman? Volkswagen Arena Tarkan konser biletleri satışa çıktı mı, ne kadar? İşte 2026 Tarkan İstanbul konser tarihleri ve bilet fiyatları…

        2

        TARKAN KONSER BİLETLERİ DAKİKALAR İÇİNDE TÜKENDİ

        Şarkıları ve sahne şovlarıyla adından sıkça söz ettiren Megastar Tarkan, uzun bir aradan sonra İstanbul’da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

        16-17-20 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde Volkswagen Arena'da sahne alacak ünlü ismin konser biletleri, satışa çıktıktan sonra 45 dakikada tükendi.

        Biletlerin satıldığı internet sitesinde, yığılma olmaması için sıra numarası verildi. Ancak yoğunluk sebebiyle site çöktü. Binlerce kişi bilet alamadı.

        3

        4 KONSER DAHA VERECEĞİNİ DUYURDU

        Yoğun ilginin ardından Tarkan, bilet alamayan hayranlarına müjdeli haber verdi.

        Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 4 konser daha vereceğini duyurdu.

        4

        TARKAN KONSERLERİ NE ZAMAN?

        Megastar, 24-27-30 ve 31 Ocak 2026 tarihlerinde de Volkswagen Arena'da sahne alacak.

        Böylece ünlü şarkıcı, 16, 17, 20, 23 Ocak 2026 tarihleri dahil olmak üzere tam 8 gece konser vermiş olacak.

        5

        TARKAN İSTANBUL KONSERİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

        Tarkan'ın açıkladığı dört konserin biletleri, 24 Kasım 2025 Pazartesi günü satışa çıktı.

        Biletler Biletix üzerinden satın alınabilecek.

        6

        TARKAN İSTANBUL KONSERİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        Tarkan İstanbul konseri bilet fiyatları şu şekilde;

        Kuzey & Güney Sahne Önü Ayakta 8.925 TL

        Saha İçi Ayakta 3.675 TL

        Tribün VIP 12.600TL

        Tribün 1. Kategori 9.975 TL

        Tribün 2. Kategori 7.875 TL

        Tribün 3. Kategori 5.775 TL

        Tribün 4. Kategori 4.725 TL

        Tribün 5. Kategori - Kısıtlı Görüş 1.522 TL

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        Kırmızı bültenle aranan 7 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 7 kişi yakalandı!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Tüfek ve kan izleri... Uçurumda şüpheli ölüm!
        Tüfek ve kan izleri... Uçurumda şüpheli ölüm!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Slovenya'da "destekli ölüm yasası" referandumu
        Slovenya'da "destekli ölüm yasası" referandumu
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        6 yılla yargılanacak
        6 yılla yargılanacak
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu iller dikkat
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu iller dikkat
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        "Bolsonaro cezasını çekecek"
        "Bolsonaro cezasını çekecek"
        ABD duyurdu: "Barış taslağı" hazır
        ABD duyurdu: "Barış taslağı" hazır
        Türkiye'nin "pilav" haritası!
        Türkiye'nin "pilav" haritası!
        Dünyada Öğretmenler Günü kutlanan 8 farklı ülke!
        Dünyada Öğretmenler Günü kutlanan 8 farklı ülke!