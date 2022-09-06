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Tarkan İzmir konseri ne zaman, saat kaçta? Tarkan konseri ücretsiz mi, nerede yapılacak?

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanacak. Kutlamalar için birbirinden renkli etkinliklerin yanı sıra Tarkan konseri büyük ilgi gördü. Konsere katılmak isteyenlerin civardaki evlerin balkonlarına 500 dolara kadar ödeme yaptıkları bilgisi ise dikkat çekti. Uzun aradan sonra İzmirlilerle bir araya gelecek olan Mega Star Tarkan en popüler şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşatacak. Peki, Tarkan İzmir konseri ne zaman, saat kaçta? Tarkan konseri ücretsiz mi, nerede yapılacak? İşte Tarkan konserine dair merak edilen tüm detaylar…

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  • Tarkan İzmir konseri ne zaman? İzmir Tarkan konseri saat kaçta başlayacak? 9 Eylül İzmir Tarkan konseri nerede yapılacak? Tarkan konseri ücretsiz mi?

    İzmir’in Kurtuluşu’nun 100.yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahne alacak olan Tarkan'ın konserinin ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağı hayranları tarafından merak ediliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi etkinliklerinde ünlü şarkıcı Tarkan konser verecek. Büyük yankı uyandıran Tarkan konseri için ilk müjde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den geldi. Soyer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Yüksek bir katılım sağlanması beklenen Tarkan konserine ise sayılı günler kaldı. Peki, Tarkan İzmir konseri ne zaman, saat kaçta? Tarkan konseri ücretsiz mi, nerede yapılacak? İşte detaylar…
  • Tarkan İzmir konseri ne zaman? İzmir Tarkan konseri saat kaçta başlayacak? 9 Eylül İzmir Tarkan konseri nerede yapılacak? Tarkan konseri ücretsiz mi?

    TARKAN İZMİR KONSERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerinde sahne alacak olan Mega Star sosyal medyadan İzmir’deki konserinin konumunu paylaştı. Büyük konsere hazırlanan Tarkan'dan sevenlerine sosyal medyadan mesaj geldi. Tarkan mesajında İzmirliler için "Sizleri ve o müthiş enerjinizi çok özledim." dedi. Paylaşımın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de "Heyecanla bekliyoruz" paylaşımı yaptı.

    Tarkan konseri 9 Eylül'de saat 21.00'de gerçekleşecek. Konserin 2 saate yakın sürmesi bekleniyor.
  • Tarkan İzmir konseri ne zaman? İzmir Tarkan konseri saat kaçta başlayacak? 9 Eylül İzmir Tarkan konseri nerede yapılacak? Tarkan konseri ücretsiz mi?

    9 EYLÜL İZMİR TARKAN KONSERİ NEREDE YAPILACAK?

    İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olan 9 Eylül'de sahneye çıkacak olan Tarkan'ın konserine on binlerce kişinin katılması bekleniyor. Konser İzmir'de Gündoğdu Meydanında yapılacak. Konser alanında hazırlıklar şimdiden başladı.
  • Tarkan İzmir konseri ne zaman? İzmir Tarkan konseri saat kaçta başlayacak? 9 Eylül İzmir Tarkan konseri nerede yapılacak? Tarkan konseri ücretsiz mi?

    İZMİR 9 EYLÜL TARKAN KONSERİ ÜCRETSİZ Mİ?

    9 Eylül'de İzmir'de on binlerce hayranıyla bir araya gelecek olan Tarkan'ın konseri ücretsiz olacak. Tarkan konserine tüm vatandaşlar davetli.

    Tarkan: "9 Eylül'de Kordon Boyu'nda görüşmek üzere"

    Tarkan'dan dev konser için sosyal medyadan paylaşım geldi. Tarkan paylaşımında “İzmir'in kurtuluşunun 100. yılını, bu çok özel günü beraber kutlamak ve yıllar sonra bu konserle sizlerle yeniden buluşmak çoook heyecanlı. Sizleri ve o müthiş enerjinizi çok özledim, iple çekiyorum. 9 Eylül'de Kordon Boyu'nda görüşmek üzere” notu düştü.

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