'Tarkan konser başına 500 bin dolar kazandı' iddiası

Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra, İstanbul’daki konser serisiyle sevenleriyle buluşuyor. Biletleri, dakikalar içinde tükenen konserlere ünlü isimler de akın ediyor. Salı akşamı gerçekleşen konserde, Cem Yılmaz'ın da sahnede Tarkan'a eşlik etmesi büyük yankı uyandırdı.

Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında, Tarkan'ın konser başına 500 bin dolar kazandığı konuşuldu. Toplamda 8 konser verecek olan Tarkan'ın 4 milyon dolar yani; 173 milyon 500 bin TL kazanacağı iddia edildi.

Tarkan, bu akşam 4'üncü konserini verecek. Ünlü şarkıcı, 24, 27, 30 ve 31 Ocak'ta da sahne alacak.