        Haberler Magazin 'Tarkan konser başına 500 bin dolar kazandı' iddiası

        'Tarkan konser başına 500 bin dolar kazandı' iddiası

        Tarkan'ın, İstanbul'daki 8 konserlik serisinden sahne başına 500 bin dolar kazandığı iddia edildi. Tarkan'ın, toplamda 4 milyon dolar kazanacağı konuşuluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2026 - 12:30 Güncelleme: 23.01.2026 - 12:30
        'Konser başına 500 bin dolar' iddiası
        Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra, İstanbul’daki konser serisiyle sevenleriyle buluşuyor. Biletleri, dakikalar içinde tükenen konserlere ünlü isimler de akın ediyor. Salı akşamı gerçekleşen konserde, Cem Yılmaz'ın da sahnede Tarkan'a eşlik etmesi büyük yankı uyandırdı.

        Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında, Tarkan'ın konser başına 500 bin dolar kazandığı konuşuldu. Toplamda 8 konser verecek olan Tarkan'ın 4 milyon dolar yani; 173 milyon 500 bin TL kazanacağı iddia edildi.

        Tarkan, bu akşam 4'üncü konserini verecek. Ünlü şarkıcı, 24, 27, 30 ve 31 Ocak'ta da sahne alacak.

        1 milyara yaklaştı

        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) 'Go Türkiye' markası altında hayata geçirdiği sinematografik mini diziler, küresel ölçekte milyonlarca izleyiciye ulaşarak Türkiye'nin dijital tanıtım gücünü gözler önüne serdi

        #tarkan
