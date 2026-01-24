Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Tarkan, Miray Akovalıgil'i konserine davet etti - Magazin haberleri

        Tarkan, Miray Akovalıgil'i konserine davet etti

        Tarkan'ın konser biletleri kısa sürede tükenirken, komedyen Miray Akovalıgil'in sosyal medyada yaptığı esprili paylaşım şarkıcıdan bir davetle karşılık buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2026 - 11:57 Güncelleme: 24.01.2026 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konserine davet etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarkan, verdiği konserlerle büyük ilgi görürken, konser biletlerinin kısa sürede tükenmesi hayranları arasında yoğun bir talep yarattı. Bu yoğun ilgiye esprili bir tepki ise komedyen Miray Akovalıgil’den geldi.

        Miray Akovalıgil, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda bilet bulamamanın yarattığı hayal kırıklığını mizahi bir dille anlatarak, Tarkan’a yeni konser tarihleri çağrısında bulundu. Kısa sürede ilgi gören bu paylaşım, şarkıcının da dikkatinden kaçmadı.

        Tarkan, Miray Akovalıgil’in videosuna yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı; "Miray ne komiksin sen yaa, çok güldürdün beni. Sen çok yaşa. İstediğin konsere yerin ayrılmış bil, bekliyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bayğaralar suç örgütüne operasyon; 15 şüpheli yakalandı

        Bayğaralar suç örgütüne operasyon; 15 şüpheli yakalandı

        #tarkan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Yurt geneli yağışlı, illerimizde hava durumu!
        Yurt geneli yağışlı, illerimizde hava durumu!
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası