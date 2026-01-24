Tarkan, Miray Akovalıgil'i konserine davet etti

Tarkan, verdiği konserlerle büyük ilgi görürken, konser biletlerinin kısa sürede tükenmesi hayranları arasında yoğun bir talep yarattı. Bu yoğun ilgiye esprili bir tepki ise komedyen Miray Akovalıgil’den geldi.

Miray Akovalıgil, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda bilet bulamamanın yarattığı hayal kırıklığını mizahi bir dille anlatarak, Tarkan’a yeni konser tarihleri çağrısında bulundu. Kısa sürede ilgi gören bu paylaşım, şarkıcının da dikkatinden kaçmadı.

Tarkan, Miray Akovalıgil’in videosuna yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı; "Miray ne komiksin sen yaa, çok güldürdün beni. Sen çok yaşa. İstediğin konsere yerin ayrılmış bil, bekliyorum."