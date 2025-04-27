Tarkan sahnede gözyaşlarına boğuldu
Tarkan, Stuttgart konserinde 16 Nisan'da kaybettiği annesi Neşe Tevetoğlu'nu yâd ederken gözyaşlarına boğuldu
Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, kalp krizi nedeniyle 16 Nisan'da hayatını kaybetmişti. Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul’a gelmişti.Neşe Tevetoğlu ve oğlu Tarkan
Neşe Tevetoğlu, son yolculuğuna İstanbul'da uğurlanmıştı.
Annesinin vefatı sonrası Avrupa turnesine devam eden Tarkan, Stuttgart'ta sevenleriyle bir araya geldi.
Annesini kaybettikten sonra ilk kez sahneye çıkan şarkıcı, Neşe Tevetoğlu'nun en sevdiği şarkıyla konserine başlarken duygusal anlar yaşadı.
'Uzun İnce Bir Yoldayım' şarkısını seslendiren Tarkan, gözyaşlarına boğuldu.