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Tarkim Bitki Koruma halka arz ediliyor! Tarkim Bitki Koruma halka arz talep toplama tarihleri belli oldu mu?

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez ve Bölge Birlikleri ile Gübre Fabrikaları Türk A.Ş tarafından 2006 yılında kurulan Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz edileceğini duyurdu. Peki, Tarkim Bitki Koruma halka arz talep toplama tarihleri belli oldu mu?

Tarkim Bitki Koruma halka arz ediliyor! Tarkim Bitki Koruma halka arz talep toplama tarihleri belli oldu mu?

Gübretaş iştiraki olan ve bitki koruma ürünleri imalatı, satışı ve pazarlaması konusunda faaliyet gösteren Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş., halka arz için çalışmalara başlayacağını duyurdu. KAP'a yapılan açıklamayla halka arzı gündeme getiren Tarkim için talep toplama tarihleri merak ediliyor. Tarkim Bitki Koruma halka arz talep toplama tarihleri belli oldu mu?

TARKİM HALKA ARZ İÇİN İLK ADIMI ATTI

Borsa'da halka arz edilme kararı alan şirketlerden biri de Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. oldu. Gübretaş iştiraki olduğu bilinen Tarkim'in halka arzı için Ahlatçı Yatırım ile danışmanlık sözleşmesi imzalanmasına karar verildi. Gübretaş ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ortaklığında olan Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz talep toplama tarihleri, hisse fiyatları ve borsa kodu Tarkim halka arz izahnamesinin yayınlanmasının ardından belli olacak.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HAKKINDA


Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2009 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez ve Bölge Birlikleri ile Gübre Fabrikaları Türk A.Ş tarafından 16.000.000 TL sermaye ile Manisa ilinde kurulmuştur. Bitki koruma ürünleri imalatı, satışı ve pazarlaması konusunda faaliyet gösteren bir firmadır. Yakın bir gelecekte de halk sağlığı ve ilaçları imalatı, satışı ve pazarlaması planlanmaktadır.

Tesisimiz toplam 20.020 m² arazi üzerine kurulmuştur. Bunun 7.800 m² si kapalı alandır. Kapalı alanlarda üretim tesisleri, herbisit, insektisit, fungisit, Bitki gelişim düzenleyicisi ve sıvı ilaçlar ünitesi, toz ilaçlar ünitesi, depolar, idari ve sosyal binalar ile birlikte kalite ve arge laboratuvarımız bulunmaktadır. Üretim tesislerimizde günümüzün kalite normlarına uygun, dünyada FAO ve WP, SC, DS , DP, EC, DP, GR, EO, SL, TB, WGD, DF vb. formülasyonlarda İnsektisitler, Herbisitler, Fungisitler, Akarasitler, Bitki Gelişim Düzenleyicileri, Nematositler, Mollussisitler, Defoliantlar, Rodentisitler ve Fumigant gruplarında bitki koruma ürünleri üretimi yapılmaktadır. İşletmenin üretim kapasitesi 12.080 ton/yıl’dır.

TARKİM, Türkiye’nin ekolojik yapısı ve bitkisel üretim çeşitliliğine uygun 176 adet zirai ilacı portföyünde barındırmakta olup, bu konudaki çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmekte ve kısa bir süre içerisinde ürün portföyünü arttırarak tarım sektörüne girdi sağlayan en önemli firmalardan biri olmayı amaçlamaktadır.

Yaygın bir satış ve dağıtım ağına sahip olan Tarkim Bitki Koruma, 7 bölgede bulunan profesyonel personeli ile başta 1625 Tarım Kredi Kooperatifi olmak üzere diğer tarımsal birliklere ve zirai ilaç bayilerine hizmet vermektedir. Türkiye pazarı yanında Mısır, Kıbrıs, İran, Irak, Afganistan, Libya, Azerbeycan, Gürcistan’a ihracat yapmakta ve bir çok ülkede ruhsatlama çalışmalarına devam ederek ihracatta önder firmalardan biri olmayı hedeflemektedir.

Tarkim Bitki Koruma, Türk Çiftçisine sunduğu kaliteli, güvenilir ve ekonomik ürünler yanında, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak amacı ile kaynakların daha verimli kullanılmasını, atıkların yerinde azaltılmasını ve tüm faaliyetlerinde insan sağlığı ve çevrenin korunmasını hedef edinerek, üretim ve pazarlama faaliyetinde bulunan bir Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri İştirak şirketidir.

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