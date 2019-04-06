Dicle mahallesi yakınlarındaki boş arazide koyun otlatan çobanlar poşet içerisinde mühimmat buldu. Çobanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri alanda yaptıkları incelemede kaleşnikof ve bixi marka uzun namlulu tüfeğe ait çok sayıda mermi ve tüfek parçaları, gaz ve sis bombalarının yanı sıra tabanca parçaları ve mermi şeridi ele geçirdi.

Alanda başka mühimmat olma ihtimaline karşı çevrede kapsamlı inceleme yapıldı. Polis tarafından incelemeye alınan mühimmatların terör örgütüne ait olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, konuyla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.

Koyun otlatan çobanların yanına geldiğinde gördüğü poşeti açınca içerisinde mühimmat bulduğunu söyleyen Mustafa Topal, durumu polise bildirdiğini belirterek, "Polis arkadaşlar gelip inceleme yaptı ve mahalle muhtarını çağırdı. Poşetin içerisinde çok sayıda mermi vardı, kalaşnikof parçaları, şeritli parçaları, birkaç parça tabancaya ait parça vardı. Yaklaşık 15 tane şarjör vardı. Polisler şu an hala da alanda yapıyor." dedi.

Polisin olaya ilişkin soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.